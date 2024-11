A karácsonytól a hideg is kirázza őket: ez a 3 csillagjegy utálja az ünnepeket

A karácsony az év egyik legszebb ünnepe, sorra nyílnak az adventi vásárok, fényárban úsznak az utcák és sok helyen mézeskalács illata lengi be az otthonokat. A horoszkóp szerint azonban van 3 csillagjegy, aki kifejezetten utálja ezt az időszakot. A barátai és a szerettei az ünnepek közeledtével csak Grincsként emlegetik őket, mert már a karácsony szó hallatán is a hideg futkos a hátán. Sokan azért ódzkodnak az ünnepektől, mert úgy érzik, hogy az életük egyszerűen nem illik bele a karácsonyról alkotott idilli képbe, másokban fájdalmas emléket idéz fel és egyszerűen vannak azok, akik felnőttként azért nem tudják átélni a karácsony örömteli hangulatát, mert gyerekként a szüleik nem mutatták meg, mennyire meghitt is lehet ez az időszak. Ezek a csillagjegyek sajnos a karácsonyt egyfajta szükséges rossznak tartják, amit át kell vészelni. Te köztük vagy?

Karácsony? Ez a 3 csillagjegy a legszívesebben átaludná

Forrás: Shutterstock

Karácsony, ahogy ez a 3 csillagjegy elképzeli:

Kos

A Kos az egyik legőszintébb csillagjegy, aki mindig a szíve szerint cselekszik. Sajnos, ami a karácsonyt illeti, számára ez az ünnep nem tartozik a kedvencei közé. Míg mások örömmel készülnek az ünnepekre, sütnek-főznek, fát díszítenek, ő inkább csendes megfigyelőként vesz részt a dolgokban. Nem rajong a hagyományokért, a nagy családi és baráti összejövetelek kifejezetten frusztrálják. Igaz, így év végén elég kimerültnek érzi magát, túl nagy a stressz a munkahelyén, sokat túlórázik, így érthető, ha kevés energiája marad az ünnepekre.

Ikrek

A jegy szülötte kedves, segítőkész. Az Ikrek férfi sármos, varázslatos kisugárzással, az Ikrek nő elbűvölő, nőies, nyitott személyiséggel. Sok téma érdekli, ám kevés terület az, amiben igazán elmélyíti a tudását. A változékonyság és a kiszámíthatatlanság jellemzi. Nem utálja kifejezetten a karácsonyt, ha meghozzák a kedvét hozzá, teljesen jól elvan vele, sőt, még a részét is kiveszi belőle. Süt- főz, és olyan menüvel készül, amit mindenki szeret. Imád ajándékot kapni, és adni, de ahhoz már lusta, hogy ő vegye meg. Még jó, hogy van aki segít benne.