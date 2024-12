Karácsonyi feladatlista a tökéletes ünnepért

Sokfélék vagyunk: van, aki már novemberben nekiáll beszerezni a karácsonyi ajándékokat, elkezdi feldíszíteni a lakást, megtervezi a menüt, míg más karácsony előtt pár nappal kap észbe, hogy bizony idén is eljött ez az ünnep.

Nem kell, hogy a karácsony az idegeskedésről szóljon.

Forrás: Shutterstock

Figyelj jól és nem kell aggódnod a karácsonyi hangulat miatt

Álljunk neki az ünnepi teendőknek

A karácsony nem egy olcsó ünnep, pénztárcánkat nagyon megterhelheti. Gondoljuk át alaposan mi az, ami biztosan kell, rangsoroljunk.

Nézzük át a boltok, áruházak akciót és ajánlatait, hogy mit mikor érdemes megvásárolni.

Akár szét is oszthatjuk a családban a szükséges elemek beszerzését.

Találjuk ki a helyszínt

Ha nagy a család és közösen ünneplünk, akkor a helyszínt is érdemes minél előbb kitalálni. Otthon tartjuk, esetleg a nagyszülőknél? Kalkuláljunk a létszámmal és a megfelelő nagyságú térrel. A teendőket akkor tudjuk elkezdeni, ha a helyszín már biztos.

Jók lesznek még?

A teendők első pontjai között szerepeljen a karácsonyi dekorációk átnézése. Lehet, hogy a tavalyi már elhasználódott, esetleg nincs hozzá már kedvünk vagy idén új stílust szeretnénk. Akár közösen is összeállíthatjuk: mindenki hozza el a kedvencét.

Amennyiben újakra van szükség, az jobb, ha minél előbb kiderül. Hiszen a hónap elején a választék is szélesebb, valamint még akár az akciókat is kihasználhatjuk.

Teszteljük, hogy égnek-e

Nem csak a gömböket és egyéb díszítéseket kell átnéznünk, hanem a fényfüzéreket és a LED-es fényeket is. Teszteljük le mindegyiket, hogy még égnek-e. Először próbálkozzunk az elemmel (ha kell bele), de probléma egy nagy gubanc is lehet. Amennyiben továbbra sem működnek, akkor ennek a beszerzését is tervezzük meg, hiszen a fények nem hiányozhatnak a karácsonyfáról.

Csillogjon a lakás

Az ünnepeket mindig tiszta és rendezett lakásban szeretnénk tölteni, ami természetes. Azonban ebben a hónapban nagy sok teendőnk és feladatunk van, aminek következménye sokszor a kapkodás. Egy külön listán tervezzük meg a karácsonyi nagytakarítás menetét.

Az olyan átlagos és gyors lépéseket, mint felmosás és porszívózás hagyjuk az ünnep előtti napra. A többit viszont írjuk fel és szépen fokozatosan csináljuk meg.

Akár két részre is oszthatjuk, egyik legyen, amit mindenképpen el kell végezni, a másik pedig, ami jó lenne.