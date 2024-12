Így kerüld el a másnaposságot a szilveszteri buli után

Ne hagyjuk, hogy a külsőnkön is nyomot hagyjon egy görbe este, vegyük fel együtt a harcot a másnapossággal!

A szilveszteri buli után nem árt néhány tipp másnaposság ellen

Másnaposság elleni ötletek

Lefekvés előtt

Legszívesebben ruhástul befeküdnénk az ágyba a kimerítő éjszaka után, és máris aludnánk? Semmiképp se tegyük! Amellett, hogy próbáljunk minél több vizet inni még alvás előtt, hiszen a hidratálás a bőrünkre is hatással van, először mindenképp tisztítsuk meg az arcunkat. A legkönnyebben egy micellás termékkel tudunk megszabadulni a a szennyeződésektől és a sminktől, mert még a makacs szempillaspirált is leszedi. De akkor is fontos, ha csak a buli hevében kicsit kimelegedtünk. Ha ezzel megvagyunk, legalább langyos vízzel öblítsük át az arcunkat, még jobb, ha még egy arctisztítót bevetünk, például egy habzó állagút. Ha pedig még van egy kis erőnk, ne feledkezzünk meg egy mélyen ható, éjszakai krémről sem, ami lenyugtatja a bőrt és alvás közben is tehetünk azért, hogy regenerálódjunk.

Ébredés után

Összetörten és nyűgösen ébredtünk? - semmi baj! A legjobb ellenszer egy frissítő zuhany, ami egyből segít abban, hogy leszámoljunk az ilyenkor jellemző kótyagossággal. Válasszunk olyan tusfürdőt, ami már az illatával is felébreszt, például a citrusfélék, uborka, menta, zöld vagy matcha tea nagyon jó választások. Ha pedig még a testápolónk is hasonlóan frissítő, máris jobb színben látjuk a napot. A fáradtság mellett a leggyakoribb probléma a másnapokon a nyúzott, fakó arc, ami ellen a leghatékonyabb fegyver a hidratálás, mivel ilyenkor sok folyadékot veszítünk, ami a bőrünkön is meglátszódik.

A nappali arckrémünk mellett jöhetnek a C-vitaminos készítmények, például egy hatóanyagokban gazdag szérum azonnal látványos eredményt ad. Ezután számoljunk le a kicsit felpuffadt vagy karikás szemkörnyékkel egy élénkítő ápoló segítségével, ami egyszerre hűsít és lehúzza a duzzanatot.

Végül pedig vegyük kezelésbe a frizuránkat is, hiszen fogadjunk, hogy kicsit ziláltabb, szárazabb és netán még kellemetlen szagú is a hajunk. Ilyenkor egész biztosan se időnk, se szemernyi energiánk nincs arra, hogy megmossuk, így szinte megváltás lesz a szárazsampon. Csupán néhány fújás és máris frissebbek lesznek a tincseink, de akár egy simító krémmel is megzabolázhatjuk a kusza szálakat, amik némi fényt is adnak.