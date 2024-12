Aggódnak a kutatók, a mesterséges intelligencia átveszi a hatalmat

Geoffrey Hinton, akit a „mesterséges intelligencia (MI) keresztapjaként” szoktak emlegetni, kifejtette, már 10-20 százalék annak az esélye, hogy a gyorsan fejlődő MI három évtizeden belül a földdel teszi egyenlővé az emberiséget.

A mesterséges intelligencia veszélyes?

Forrás: Shutterstock

A kutató korábban még csak tíz százalék esélyt jósolt arra, hogy a gépek elpusztítják az emberi fajt, de a gyors technikai fejlődés miatt már 10-20 százalékra becsülte ennek lehetőségét. A brit-kanadai tudós szerint nehéz felmérni a kockázatokat, mert egy bizarr, az emberek számára ismeretlen helyzet állhat elő.

Az MI-vel kapcsolatos kutatásiért idén fizikai Nobel-díjjal kitüntetett szakember szerint azért nehéz megjósolni, mi vár ránk, mert az embernek eddig nem kellett intelligensebb értelemmel foglalkoznia. Nincs kétsége afelől, hogy hamarosan olyanok leszünk majd az MI számára, mintha kisgyerekek lennénk.

Képzelje el magát egy hároméves gyermekként. Mi leszünk azok a hároméves gyerekek

– vélekedett a tudós, aki már többször felhívta arra a figyelmet, hogy az MI nagy veszélyt jelent, ha rossz emberek kezébe kerül.

Hány példát ismerünk arra, hogy egy intelligensebb dolgot egy kevésbé intelligens dolog irányít? Nagyon kevés példa van erre. Vegyünk egy anyát és egy csecsemőt. Az evolúció rengeteg energiát fektetett abba, hogy a baba irányítani tudja az anyát, de ez az egyetlen példa, amit tudok

– fejtette ki aggodalmait a szakember, hozzátéve, hogy egzisztenciális fenyegetést jelent a nálunk intelligensebb rendszerek létrehozása, melyek képesek kijátszani az emberi ellenőrzést.

Hinton arról is beszélt, a kutatási terület legtöbb szakértője egyetért abban az ijesztő vélekedésben, hogy a következő 20 évben olyan mesterséges intelligenciákat fogunk kifejleszteni, amelyek okosabbak az embereknél. A technológiai fejlődés gyors üteme még őt is meglepte. Kiemelte továbbá, hogy tart a profitorientált nagyvállalatoktól, amelyek nem feltétlenül a biztonságot helyezik előtérbe fejlesztésik során - írja a The Guardian.