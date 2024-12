Ez a mosogatógép-program többe kerülhet, mint gondolnád – és ez nem az eco-mosás

Minden mosogatógép három alapvető programmal rendelkezik: fő-/automatikus, eco és gyorsmosás. A gyorsmosási ciklus elsőre jó választásnak tűnhet, hogy időt és pénzt spórolj, de hosszú távon többe kerülhet a szakértők szerint.

Nem biztos, hogy hosszú távon a gyorsmosás a legjobb választás a mosogatógép-programok közül.

Forrás: Shutterstock/New Africa

Ezt a mosogatógép-programot érdemes elkerülni

A szakértők tesztje szerint a gyorsmosás kizárólagos használata többe kerül, mint ha hetente öt mosást végeznél kizárólag a mosogatógép fő programjával. Megállapították továbbá azt is, hogy a gyorsmosás nemcsak hogy nem tisztít és szárít olyan hatékonyan, mint a fő program, de több energiát és vizet is fogyaszt.

Az eco mód ugyan nem tisztít és szárít olyan jól, mint a fő program, de kevesebb energiát és vizet használ, és évente sokkal olcsóbb az üzemeltetése.

A szakértők azt is megállapították, hogy a szárítógépek gyorsszárító programjainak is vannak hátrányai. Gyakran több energiát fogyasztanak kilogrammonként az anyagokhoz képest, mint a standard programok, ráadásul nem mindig szárítják meg teljesen a ruhákat. A legtöbb modern szárítógép már rendelkezik páratartalom-érzékelőkkel, amelyek leállítják a programot, amint érzékelik, hogy a ruhák szárazak. A legjobb szárítógépek pontos érzékelőkkel rendelkeznek, de néhány modell túl korán állítja le a gépet - így a ruhák nedvesek maradnak -, míg mások túl későn, ami pazarláshoz vezethet – felesleges energia- és pénzkiadással, sőt, a ruhák károsodásával is járhat. A szakértők szerint azonban nem érdemes csak az ár alapján választani szárítógépet. Az olcsóbb szárítógépek általában légkivezetéses vagy kondenzációs modellek, amelyek üzemeltetése drágább lehet.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: