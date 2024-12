Robotporszívót kaptál karácsonyra: tudd, mire jó és mire nem

A robotporszívó megkönnyítheti az életünket, ha helyesen használjuk. Bár hihetetlen mennyiségű apró koszt felszed, el is akadhat...

A robotporszívó nem helyettesíti a hagyományost, de megkönníti az életünket

Forrás: Shutterstock

A robotporszívó megkönnyíti az életünket

Tény és való, a robotporszívó nagy segítség lehet a takarításban. Megdöbbentő az is, hogy egy tisztának tűnő lakásban is mennyi hajszálat képes felszedni ez a kis szerkezet. A forgó főkefe átfésüli a szőnyeg szálait, és a felületén lévő szennyeződéseket, cérnaszálakat, hajszálakat maradéktalanul magához rántja. Többé már nem kell összeseperni a kintről behozott koszt vagy fűdarabokat: könnyedén szippantja fel a padlóról a sárdarabokat, kenyérmorzsákat és a szétszóródott száraz állateledelt is. Kutyáknak és macskáknak ijesztő lehet a zúgó, berregő, magától vándorló masina. Mindenesetre a legújabb fejlesztésű gépek kimondottan a háziállattal élőknek készültek, ugyanis a gumihenger nagyszerűen elbánik az állatszőrrel is. Ennél többet nem is kell tudnia, de van, ami kifoghat rajta. Nézzük, mik ezek!

Amikor segítség kell

Néha elakad

Meggyűlhet a baja a kisebb, ide-oda csúszó rongyszőnyegekkel. Ezekbe belegabalyodhat, magával viheti, így szedjük fel, mielőtt munkába indítjuk.

Nem fér be

Az asztallábakat még körbejárja, de a nagyon zsúfoltan, egymástól néhány centiméterre pakolt bútorok között már nem fér át. Ha nem áll rendelkezésre megfelelő hely, érdemes pakolásznunk kicsit.

Jó, ha tudjuk, hogy a robotporszívó nem helyettesíti a nagytakarítást, hiszen míg a sarkokkal, kisebb küszöbökkel elboldogul, nem tud benyúlni a bútorok mögé és a szőnyegen is nehezen boldogul. Arra viszont kiváló, hogy nem kell minden nap a porszívóért nyúlni, hiszen elvégzi helyettünk a rutintakarítást.

Kézzel hatékonyabb

A hagyományos porszívózást nem helyettesíti: míg a jobb vezetékes porszívók a szőnyegből is eltávolítják a por akár 80-90 százalékát, a legjobb szívóerejű robotok is csak közel a felével birkóznak meg.

Aki bújt, aki nem

Hiába sepregetünk, mindig előkerül egy-egy porcica? A porszívó főkeféje nem fér közvetlenül a fal mellé, az oldalkefe viszont a kisebb zugokból is eltünteti a port.