Annyit ettél, hogy majdnem kipukkadsz? Gyors enyhülés az ünnepi lakomák után

Főként az olyan élelmiszerek terhelik meg a gyomrot, mint a zsírban sült, fűszeres húsfélék, bizonyos zöldségek, mint például a káposzta, és persze az isteni finom cukros sütemények, mint a bejgli, zserbó vagy a mézeskrémes, amelyek annyira finomak, hogy könnyen a túlevés csapdájába esünk. Ha erre még elkortyolgatunk egy alkoholos puncsot vagy forralt bort, kávét és szénsavas üdítőket, akkor nagy a valószínűsége, hogy ezek igencsak megülik a gyomrunkat, puffadást, teltségérzetet okoznak.

A túlevés karácsonykor nem ritka: de van megoldás

Forrás: Shutterstock

A túlevés tünetei gyorsan orvosolhatók



Csak nyugi!

Az első és legfontosabb lépés, hogy álljunk le a bűntudattal, az önostorozással! Egyetlen túlzásba vitt étkezés nem fogja végleg tönkretenni az egészségünket és az alakunkat. Ráadásul a bűntudat szorongáshoz vezethet, elkezdhetünk koplalni, majd hirtelen ránk tör a falási roham, és így válik egy véget nem érő ördögi körré az egész folyamat. Tehát engedjük meg magunknak, hogy egy évben egyszer azt és annyit együnk, amennyit csak szeretnénk. Az ünnepek után majd úgyis minden visszatér a régi kerékvágásba, és megint odafigyelünk az egészséges táplálkozásra, az alakunk megőrzésére.

Mozgás!

Közvetlenül evés után egy könnyű séta serkenti az emésztést és kiegyenlíteni a vércukorszintet. Ilyenkor semmiképp ne feküdjünk le, mert azzal jelentősen lassítjuk az emésztési folyamatot, és kellemetlen diszkomfortérzet alakulhat ki a gyomrunkban, akár még az étel is visszajuthat a nyelőcsőbe. Fontos, hogy közvetlenül evés után ne végezzünk kemény edzést, ne fussunk, arra majd ráérünk akkor, ha az étkezésünk visszatér a megszokott kerékvágásba, és olyankor is csak evés után két órával vessük bele magunkat a sportolásba. Hetente legalább háromszor-négyszer iktassunk be olyan mozgásformát, amely segít megszabadulni az esetlegesen felszedett plusz kilóktól. Ez lehet bármilyen kardiómozgás, vagy akár kérhetjük egy személyi edző segítségét is, aki személyre szabott edzéstervet készít számunkra.

Igyunk vizet

Étkezés előtt is érdemes legurítani egy pohár vizet, így kevesebbet fogunk tudni enni, de evés után is fokozza az emésztést, és segít lebontani a cukrot és húst, kipucolni a szervezetből a salakanyagot. Ettől máris könnyebbnek érezhetjük magunkat. Ha lehet, akkor kerüljük a szénsavas italokat, mert azok rengeteg levegőt juttatnak az emésztőrendszerünkbe, amitől még puffadtabbnak érezhetjük magunkat.