Mi az Xmas jelentése, és egyáltalán, hogy maradt ki a karácsonyból Jézus?

Sokan hiszik azt, hogy az Xmas az angol karácsony szó, a Christmas amerikanizálása, szlengesítése, felesleges rövidítése, ám tévednek. A Christmas és az Xmas jelentése ugyanaz, az egész csupán nyelvi kérdés.

A christmas és az xmas jelentése ugyanaz

Forrás: Shutterstock



Xmas vagy Christmas ? Egyáltalán, hogyan lett Xmas, és mi az Xmas jelentése?

Hamarosan itt a karácsony, amely a kereszténység egyik legfontosabb ünnepe, Jézus Krisztus születésének napja. Akár vallásos, akár nem, évről évre mindenki azon dolgozik, hogy egyre szebb és szebb karácsonyt varázsoljon az otthonába. Noha megvan a ünnepi köszöntésünk, a Boldog karácsonyt, egyre több angolszász szokást és kifejezést is átveszünk. A magyar köszöntés angol megfelelője, a „Merry Christmas” és a rövid változata, a „Merry Xmas”. Az Xmas a közösségi fórumokon gyakran olvasható, ami talán azért sem meglepő, mert különösen a fiatalabb generációk már nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkeznek, a barátságoknak ma már nem szab gátat az országhatár.

Ám attól, hogy egy kifejezést használunk, még nem biztos, hogy tudjuk is, mit jelent, nem véletlen, hogy sokan annyival intézik el az egészet, hogy „ezek az amerikaiak mindent lerövidítenek”, még Krisztusból is egy vacak X maradt. De óriásit téved, aki ilyeneket gondol.

Először is érdemes azt tisztázni, mit jelent a Christmas. A Christ angolul Krisztus, ezt szinte mindenki tudja. A karácsony angol megfelelője a Christ's Mass, azaz Krisztus miséje szavak összevonásával keletkezett, amit először 1038-ban jegyeztek fel. A xmas a karácsony gyakori rövidítése, ám a közhiedelemmel ellentétben ez sem 20-21. század szüleménye. Az X a görög „h” kiejtésű hang leírt formája, a görög Krisztus, azaz Hrisztosz szó első betűje. Az Újszövetség görög változatában Krisztus helyett gyakran használták az X-et, így keletkezett az X-miss, majd abból az Xmas szó, ami ugyanúgy a karácsonyt, azaz Krisztus miséjét jelenti.

Miért rövidítettek az Újszövetségben?

Praktikus okokból. Akkoriban még nem papírra írtak, az írási felületek drágák voltak, és a kéziratmásolás során igyekeztek a lehető legtöbb helyet megspórolni. Így akkoriban a rövidítések általánosak és gyakoriak voltak, és görög és latin szövegekben is előfordultak. Ebből következik, hogy nem az X az egyetlen rövidítés a Bibliában. Istent is egyetlen betűvel rövidítették, és Szent Józsefet is csak „PP"-nek nevezték a „Pater Putativus", azaz a vélelmezett apa kifejezés rövidítéseként.