Anyósok a történelemben: előszeretettel ütötték bele az orrukat a gyerekek életébe

Az anyósok évszázadok óta különleges helyet foglalnak el a családi dinamikában, legyen szó szeretetteljes kapcsolatokról vagy kisebb nagyobb konfliktusokról. Történelmünk során számos híres-hírhedt anyós nemcsak családon belüli szerepét, hanem politikai és társadalmi befolyását is kihasználta. Volt aki kedvesen, de határozottan menedzselt és volt, aki sírba kergette az ifjú arát. Az alábbiakban bemutatjuk azokat az anyósokat, akik jelentős nyomot hagytak a történelemben és a menyükben egyaránt.

Anyósok és menyek a történelemben

Forrás: Shutterstock

Anyósok a történelemben

Eleanor, Aquitánia hercegnéje – A középkor hatalmas anyósa

Aquitaniai Eleanor

Forrás: Wikipédia

Eleanor, Aquitánia hercegnéje (1122–1204) nemcsak két király felesége volt (VII. Lajos francia királyé és II. Henrik angol királyé), hanem Európa egyik legbefolyásosabb nője is. Státuszát egyfajta matriarchaként viselte, olyan családmodellt alakított ki, hogy abba a megfelelő politikai befolyás is beleférjen. Nyolc gyermeket nevelt, anyósként kedvenc fia, Oroszlánszívű Richárd életébe szeretett beleszólni, ami miatt menye, Navarrai Berengária kissé elnyomva érezte magát. A történethez hozzátartozik, hogy Richárd és Berengária frigyét a kedves mama hozta össze, aki cserébe felügyelhette a királyné birtokait, ami akkoriban remek jövedelemkiegészítésnek számított.

Nagy Katalin – Az orosz anyós archetípusa

Nagy Katalin cárnő

Forrás: Wikipédia

Nagy Katalin cárnő (1729–1796) Oroszország egyik legjelentősebb uralkodója volt, de anyósként sem maradt tétlen. A legendárium szerint hiába ment férjhez, III. Péterrel évekig nem hálták el a frigyet. Ellenben Katalinnak számtalan szeretője és ágyasa volt, őket a saját gyermekeinél is előbbre tartotta. Fia, Pál cár (akinek az udvari pletykák szerint egy udvari kamarás volt az apja) nevelését ugyan nem ő végezte, de szigorúan ellenőrizte, ennek következtében a fiú és anyja között nem sok érzelmi kötelék volt. A nagyhatalmú asszony meglehetősen féltékeny volt, menyével, Zsófia Dorottyával is gyakran konfliktusba került. Katalin befolyása olyan erős volt, hogy fia uralkodásának kezdetéig sokáig megakadályozta, hogy valódi hatalmat gyakoroljon. A történelem Nagy Katalint nemcsak uralkodóként, hanem családi intrikák mestereként is számon tartja. Így talán nem meglepő, hogy amikor a fia trónra került, a kedves mamát (az egykori cárnőt) egyből száműzték a palotából.