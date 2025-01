Hurrikán és orkán nehezíti a Huszti ikrek keresését

Huszti Eliza és Huszti Henrietta eltűnése két országot is foglalkoztat: Skóciában és Magyarországon azt találgatják, mi történhetett velük. Az eltűnt lányoknak január 7-én veszett nyomuk a Dee folyó mellett. A legfrissebb hírek szerint a megtalálásukat most az időjárás is veszélyezteti.

Ha a Huszti ikreket nem találják meg az orkán előtt, akkor csupán pár nap múlva tudják folytatni a keresést

Forrás: Getty Images

Az időjárás is hátráltatja a Huszti ikrek keresését

Két hete nem találják az eltűnt magyar Huszti ikreket. A nyomozás elején a a rendőrség a Dee folyóra fókuszált, ám se a búvárok, se a nyomkereső kutyák nem bukkantak rájuk. Később a kikötőre is kiterjesztették a keresést, mára azonban már a tengeren is rendőrségi motorcsónakok pásztázzák a vizet. Időközben azonban az Éowyn orkán elérte Írország partjait, ahol hatalmas károkat okozott a szélvihar. Az erős széllökésű orkán pedig Skócia felé tart. A meteorológusak a lehető legmagasabb szélriasztást adták ki, kivel kivételesen erős szelek várhatók, amelyek miatt fák, villanyvezetékek dőlhetnek ki és a forgalom is várhatóan összeomlik majd. Emellett rendkívül magas hullámok csapnak majd le a partokra. Ez jelentősen meg fogja nehezíteni a rendőrség dolgát, hiszen ilyen szélsőséges időjárásban nem lenne biztonságos folytatni a kutatást, főleg nem a tengeren. Arról nem beszélve, hogy a hurrikán esetleg fontos nyomokat is megsemmisíthet. Tehát, ha a lányokat nem találják meg az orkán előtt, akkor csupán pár nap múlva tudják folytatni a keresést - írja a Bors.