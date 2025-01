Január végére megérkezett a tavaszi időjárás: kedden akár 20 fok is lehet

Az országban ma több helyen is 14-20 fok közötti hőmérsékletet mérhetnek, ami a januárhoz képest rendkívül enyhe időjárás. A melegedést ugyanakkor erős, helyenként viharos szél és gyakori záporok kísérik.

Időjárás: január 28-án akár 20 fok is lehet

Forrás: AFP

Budapesten többnyire felhős lesz az égbolt, időnként rövid napsütéses időszakokkal. A nap folyamán többször is előfordulhat eső, és a szél is megélénkül. A hegyvidékeken akár viharos lökésekre is lehet számítani. A fővárosban a délutáni órákban 13-14 fokot mutathatnak a hőmérők, az esti órákra azonban 10-11 fok köré hűl a levegő.

Az ország más területeire is vastag felhőréteg vonul, de helyenként hosszabb-rövidebb időre kisüthet a nap. A csapadék esélye folyamatosan nő, különösen a Dunántúlon és az ország keleti határvidékén várható zápor. A szél a reggeli óráktól kezdve fokozatosan erősödik, főként a Dunántúlon, ahol időnként viharos széllökésekre is fel kell készülni. Győr-Moson-Sopron és Vas vármegyére figyelmeztetést is kiadtak. A minimumhőmérséklet 2-8 fok, míg a nappali csúcsértékek 14-20 fok között alakulnak.

Szerdán is enyhe időjárásra számíthatunk

Szerdán a keleti országrészből is elvonul a vastagabb felhőréteg, és országszerte több órára kisüthet a nap. Bár helyenként még előfordulhatnak záporok, az esti órákra mérséklődik a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 8-16 fok között alakul.