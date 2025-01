Ez a közkedvelt reggeli növeli a demencia kockázatát: pár évtized alatt megduplázódik a betegek száma

Egy új tanulmány aggasztó kapcsolatot tárt fel az egészségtelen táplálkozás és a demencia kockázata között. Ahogy a világ népessége öregszik, a betegek száma világszerte folyamatosan növekszik, és az előrejelzések szerint 2060-ra az Egyesült Államokban kétszer annyi eset fordulhat elő, mint jelenleg.

Demencia: rohamosan növekszik az esetek száma

Forrás: Shutterstock

A feldolgozott vörös húsok szerepe a demencia kialakulásában

A kutatás szerint a feldolgozott vörös húsok, mint a szalonna, a kolbász és a sonka 13 százalékkal növelhetik a demencia és a kognitív hanyatlás kockázatát. Ennek hátterében a magas telített zsírtartalom áll, amely a 2-es típusú cukorbetegség és a szívbetegségek kockázatát is növeli, és mindkettő összefüggésben áll az agy egészségének romlásával. A vörös hús halra és csirkehúsra történő cseréje 16-28 százalékkal csökkentheti a demencia valószínűségét. Az étrend átalakításával nemcsak a demencia kockázata csökkenthető, hanem javítható az életminőség is. A legjobb, ha már a reggelinket átalakítjuk, és halat vagy sovány szárnyashúst fogyasztunk. Ezek az apró lépések hosszú távú előnyökkel járhatnak, nemcsak az agy, hanem az általános egészségünk szempontjából is. A tanulmány, amelyet a Neurology orvosi folyóirat nyomán az Express idéz, több mint 133 000 embert követett nyomon 43 éven át.

Étkezési naplók segítettek a kutatóknak

A résztvevők két-négy évente étkezési naplót vezettek, amelyben rögzítették, mit és milyen gyakran fogyasztottak. A vizsgálat során több mint 11 000 résztvevőnél diagnosztizáltak demenciát. Az étkezési naplók elemzése során kiderült, hogy akik több feldolgozott vörös húst fogyasztottak, nagyobb valószínűséggel kaptak demenciadiagnózist. Ugyanakkor érdekes megfigyelés, hogy a feldolgozatlan marha- vagy bárányhús fogyasztása nem járt jelentős kockázattal, még akkor sem, ha naponta egy vagy több adagot ettek belőle.