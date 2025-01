Ezt nem gondoltad volna! Jennifer Aniston vele van jóban a királyi családból

Jennifer Aniston híres arról, hogy komoly A-listás baráti körrel rendelkezik, akikkel népszerű vacsorákat és koktélpartikat szoktak tartani. Courteney Cox és Sandra Bullock mellett most egy királyi sarj is feltűnt a baráti körében. De ki is pontosan Jennifer Aniston új barátja?

Jennifer Aniston Bel Air lakónegyedében lévő otthona az a ház, ahol mindenki összegyűlik. De most megjelent egy újabb név, akire senki sem számított, méghozzá a királyi családból. Egyes pletykák szerint Meghan Markle és Jennifer Aniston régebben nem ápoltak jó baráti viszonyt

Forrás: Shutterstock Jennifer Aniston legújabb barátnője A 43 éves sussexi hercegnőt, Meghan Markle-t egy bennfentes szerint nem más karolta fel, mint Jennifer Aniston. „Csodálja, hogy erős maradt és mindenben kitartott az elvei mellett”. - mondja a bennfentes. Közös barátjuk egyébként Oprah és Harry egyik jó barátja Courteney Cox, aki köztudottan Aniston egyik legjobb barátnője, vagyis vannak közös pontjaik. Jennifer egyébként nagyon megválogatja, hogy kit enged be a köreibe, így meglehetősen lassan haladt Meghannel. A sussexiek nagyon vágynak arra, hogy bővítsék szociális hálójukat, mióta Harryt ismét visszautasította bátyja, Vilmos herceg. Az exkirályi pár folyamatosan keresi az új A-listás barátokat. Jennifer Anistonnal azonban úgy tűnik, hogy Meghan rokon szellemre talált. A színésznő nagyrészt szeretett kutyáival veszi körbe magát, hogy társasága legyen a hatalmas kastélyában, amelyet volt férjével vásárolt. És bár voltak arról pletykák, hogy Meghannak volt egy kis problémája Jenniferrel mielőtt hercegnő lett volna, de a bennfentes szerint ez egyszerűen nem igaz.