Harry herceg - ahogy most - már egészen fiatalon is a reflektorfényben volt. Az éjszakai élet, a partik és rövid románcai híre sokszor bejárták a brit és nemzetközi sajtót. Úgy tudni, volt egy kapcsolata, aminek pont ezért is lett vége.

Lauren Pope és Harry herceg románca is kitudódott

Forrás: Getty Images

Harry herceg elfeledett románca: egy modellel volt kapcsolatban

Mielőtt Harry herceg és Meghan Markle összejöttek, a brit királyi család egykori „bulikirályaként” ismert hercegét gyakran látták London exkluzív éjszakai klubjaiban. Egy ilyen emlékezetes éjszaka során 2004-ben Harry egy váratlan románcba bonyolódott a The Only Way Issex egykori sztárjával, Lauren Pope-pal. Az ikonikus éjszakai klub, a China White, ahol találkoztak, abban az időben a brit elit és a hírességek törzshelye volt. Harry és bátyja, Vilmos herceg, azon esten a VIP-részlegben szórakoztak, ahol a szemtanúk szerint Harry felfigyelt Lauren Pope modellre. A beszámolók szerint izzott közöttük a levegő, és azonnal beszélgetni kezdtek. Úgy tudni, hogy olyan gyorsan feloldódtak egymás társaságában, hogy Lauren a herceg fülébe suttogott, majd Harry ölébe ült.

A szép Lauren azonnal felkeltette Harry figyelmét

Forrás: Getty Images

Rövid és viharos kapcsolat volt

A sajtó azonnal felkapta a sztorit és a kapcsolat híre villámgyorsan elterjedt. Lauren Pope azonban nem örült a nyilvánosságnak. Úgy érezte, hogy a média figyelme két perc alatt tönkretenné a még ki sem alakult románcát Harryvel. Lauren később a Daily Star Sundaynek arról beszélt, hogy megdöbbent sajtó rámenőssége miatt és bár neki nem volt szerencséje, reméli más nem jár majd pórul. A modell hozzátette, megfordult a fejében, hogy perel a kiszivárogtatás miatt.