Jennifer Anistont üzenetekkel bombázták: "ez szörnyű"

A The Morning Show következő évadának forgatása Jennifer Aniston szerint nem volt mentes a kihívásoktól, sőt, az Alex Levy televíziós újságíró szerepét alakító színésznő számára kifejezetten nehéz és fárasztó munka volt.

Jennifer Aniston alakítja Alex Levy televíziós újságírót a The Morning Show című sorozatnan

Jennifer Anistonnak nehéz, de hálás feladat a The Morning Show 4. évadának forgatása

„Ez egy nagyszerű évad. Zsúfolt, az biztos” — foglalta össze röviden az Emmy-díjas színésznő a véleményét a sorozat 4. évadáról. A 2019-ben bemutatott The Morning Show a fiktív UBA állomás híradósainak magán- és szakmai életét követi nyomon. A szériában Aniston mellett többek között Reese Witherspoon, Billy Crudup és Jon Hamm is szerepel. A negyedik évad forgatása 2024 decemberében fejeződött be.

Az egyik pillanat, amit a rajongók a The Morning Show negyedik évadában láthatnak majd, az az, ahogy Aniston karakterét olajjal öntik le. A tiltakozó jelenetről készült forgatási fotók 2024 júliusában terjedtek el a közösségi médiában. Hónapokkal később, a Jimmy Kimmel Live! című műsorban Aniston elmondta, hogy a jelenet aggódást váltott ki a hozzá közel állókból.

„Végtelen sok sms-t kaptam, hogy 'Jól vagy? Mi történt veled? Ez szörnyű” — emlékezett vissza.

Nem csak Jennifer Aniston és Reese Witherspoon lesz húzónév a 4. évadban

A 4. évad újabb világsztárokat vonultat fel

A The Morning Show negyedik évadának szereplőgárdája új tagokkal bővül, köztük Jeremy Ironsszal, aki Martin Levyt, Alex apját fogja alakítani, és Marion Cotillarddal, aki Celine Dumont-ot fogja játszani, aki egy „nagy múltú európai családból származó ügynök” - írja a Deadline-ra hivatkozva a People magazin, amelynek Jennifer Aniston a következőt nyilatkozta:

„Nagyon szerencsések voltunk, hogy ilyen emberek akarnak részt venni ebben a sorozatban, azt kell mondanom. Marion Cotillard egyszerűen gyönyörű, és annyira kedves ember, amellett, hogy olyan tehetséges, mint amilyen. És Jeremy Irons — te jó ég, csípj meg! Rengeteg nagyszerű színész és színésznő érkezett idén, szóval öröm lesz nézni”.