Bizarr ösztön vagy csupán egy mítosz a lemmingek tömeges öngyilkossága?

A lemmingek mindig is a különös és titokzatos állatok közé tartoztak, amilyen kedves kis jószágoknak tűnnek, olyan vad hírnévvel rendelkező állatok. Az egyik legismertebb és legmegrázóbb legenda szerint évről évre tömeges öngyilkosságot követnek el, amikor túlságosan elszaporodnak. De vajon ez valóban így történik, vagy csupán egy mítosz, ami elterjedt?

A lemming egy kedves kis állat, akiről egy sötét mítosz kering.

Forrás: Shutterstock/BMJ

Valóban tömeges öngyilkosságotkövetnek el a lemmingek?

A 17. században a természettudósok megdöbbentek a norvégiai lemming szokásán, hogy hirtelen, nagy számban, látszólag a semmiből tűnnek fel. Arra a következtetésre jutottak, hogy az állatok spontán módon keletkeznek az égben, majd úgy esnek le a földre, mint az eső. Az igazság az, hogy a lemming állat vándorol, és nagy csapatokban, falkákban mozog. Néhányan azt is gondolták, hogy a lemmingek felrobbannak, ha eléggé mérgesek, de természetesen ez is egy mítosz. Bár a lemmingek valóban az egyik legingerlékenyebb rágcsálók, de dühüket és haragjukat többnyire más lemmingekkel való összecsapások során vezetik le. Valószínűleg az emberek találták ki a felrobbanó lemmingekről szóló történeteket is, miután látták a vándorlás után hátrahagyott lemmingtetemeket. De van egy mítosz, amely makacsul kitart a köztudatban:

néhány évente, amikor túlságosan megnövekszik a populáció, a lemmingek tömeges öngyilkosságot követnek el úgy, hogy leugranak a tengerparti sziklákról. Állítólag az ösztönük arra készteti őket, hogy végezzenek magukkal, valahányszor a létszámuk fenntarthatatlanul nagyra nő.

A lemming-öngyilkosság azonban nem igaz, de az tény, hogy ez a mítosz a lemmingek néhány valós viselkedésén alapul. A lemmingeknél három- vagy négyévente nagy népességrobbanás tapasztalható. Amikor az egyedszámuk túl magas lesz egy adott területen, a lemmingek élőhelye már szűkösnek bizonyul, így egy nagy csoportjuk elindul, hogy új otthont keressen. Ezek az állatok tudnak úszni, így ha vízi akadályba ütköznek, például folyóhoz vagy tóhoz érnek, megpróbálnak átkelni, átúszni rajta. Ilyenkor néhány egyed megfulladhat, de ez aligha nevezhető öngyilkosságnak.