Los Angeles-i tűzvész: nemcsak a lángok miatt vannak életveszélyben, sokkal nagyobb a baj

A Los Angeles-i tűzvész már számos ingatlant és erdős területet felemésztett. A kutatók arra figyelmeztetnek, hogy a levegőbe, illetve ivóvízkészletbe jutó káros anyagok hosszú távú problémákat okozhatnak az embereknek. De miért ilyen veszélyesek ezek az égéstermékek?

Los Angeles-i tűzvész: a levegő és az ivóvíz is mérgező lehet

Forrás: Getty Images

Így szennyezi a levegőt a Los Angeles-i tűzvész

Los Angeles környékén jelenleg legalább 5 helyen tombolnak a kaliforniai erdőtüzek. Ennek a pusztítását és káros hatásait nem csak a környéken élők, hanem távolabbi területek lakói is érezhetik a tüdejükben is. Ugyanis az égés során keletkező pernye, szén-dioxid, szén-monoxid, illetve egyéb káros anyagok a levegőbe kerülve távoli területekre is eljuthatnak a szél útján.

A szél kiszámíthatatlan, de beszédes, hogy a 2020-as Los Angeles-i tűzvész során a füst egy része még hazánkba is eljutott.

Ez elsősorban a talajban lévő fémek, felhalmozódott szennyeződések és vegyi anyagok keveréke, belégzése pedig erősen rákkeltő hatású és különösen veszélyes várandósokra, gyerekekre és krónikus betegségben szenvedőkre.

Az erdőtüzek közvetlen közelében élőket a füstmérgezés is veszélyezteti, ami ellen a beszámolók alapján még a szűrőberendezések sem nyújtanak kellő védelmet. Éppen ezért azt javasolják a szakértők, hogy aki teheti, egy időre hagyja el az erdőtüzek környékét, az otthon maradók pedig zárjanak be minden ablakot és működtessék a szűrőberendezéseket. A rossz levegőminőség azért veszélyes, mert a hasonló tűzvészek esetén általában füstmérgezés szedi a legtöbb áldozatot.

Veszélyben az ivóvízkészletek

A Los Angeles-i tűzvész nem csak a levegőminőséget rontja, de az ivóvíz ellátást is súlyosan veszélyezteti. A kaliforniai erdőtüzek ugyanis több helyen megrongálták a víztározókat, illetve szivattyútelepeket, ami miatt a város több részén méreganyagok és törmelékek kerültek a vízellátásba. A problémában elődlegesen Pasadena városrész érintett.

A megrongált víztározók mellett a levegőből is méreganyagok kerülhetnek az ivóvízbe.

Arra figyelmeztetik a helyieket, hogy ne próbálkozzanak házi fertőtlenítő módszerekkel, például forralással, mert az ivóvíz fogyasztása így sem lesz biztonságos, helyette a palackozott víz használatát javasolják. További problémát jelent, hogy rengeteg tűzcsap kiszáradt a túlterheltség miatt, mivel a nagy szél miatt a helikopterek nem tudtak úgy segíteni az oltásban, ahogy az szükséges lett volna.