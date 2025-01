Harry herceg és Meghan Markle otthona is veszélyben van a Los Angeles-i tűz terjedése miatt

Pusztító erdőtüzek söpörtek végig a kaliforniai Los Angelesben, és úgy tűnik, Harry herceg és Meghan Markle montecitoi otthonát is veszélyeztethetik a lángok. Harry herceget és Meghan Markle-t a gyerekeikkel evakuálták villájukból.

Forrás: Northfoto

A Los Angeles-i tűz Montecito környékére is átterjedhet

Montecitóban - ahol a házaspár 2020 óta él - már szerdán bejelentették, hogy áramszünet lehet. Már akkor felmerül, hogy Sussex hercegének és feleségének biztonságba kell költöznie két kisgyermekével, Archie herceggel és Lilibettel, és így is történt. A hercegi családot evakuálták - írja a Mirror. A természeti katasztrófa miatt több ezer embernek kellett már elhagynia az otthonát és még mindig nem tudni, hogy mikorra tudják eloltani a tüzet.

2017-ben hatalmas tűz volt Montecitóban

A tűzvész miatt körülbelül 30 ezer ember hagyta el az otthonát, és legalább 8000 ingatlan maradt áramellátás nélkül. Az eset azért is tragikus, mert 2017-ben ijesztően hasonló jelenetek játszódtak le itt, akkor az eddigi legnagyobb erdőtűz elérte Montecitot is, de kisebb károkkal túlélte a városrész az esetet. Miután Meghanék ide költöztek, sok természetvédő kritizálta őket, hogy a hatalmas kertjük locsolása rengeteg vizet von el az amúgy is szárazsággal sújtott környéken - idézi a lapot a Bors. A hercegi párt már 2023-ban is evakuálták, akkor víz árasztotta el a házuk környékét.