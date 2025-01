Új fejlemények a szülőgyilkos Menendez testvérek ügyében: legkorábban ekkor szabadulhatnak

A szüleik meggyilkolásáért életfogytiglan börtönbüntetésüket töltő Menendez testvérek előtt, a Netflix sorozatának köszönhetően felcsillant a remény: kiengedhetik őket a börtönből. Úgy volt, hogy ügyüket december 11-én tárgyalják, ám azt elhalasztották, hogy a Los Angeles-i új körzeti ügyész, Nathan Hochman megfelelően átvizsgálhassa a dokumentumokat. A tárgyalást akkor január 30-31-re írták ki, de a kaliforniaia erdőtüzek miatt március 20-21-re halasztották, így Eriknek és Lyle-nak újra várnia kell. A testvérek jelenleg a San Diego-i RJ Donovan Büntetés-végrehajtási Intézetben töltik büntetésüket, de a számukra kedvező bírósági döntés rövid időn belül új fejezetet nyithat az életükben.

A Menendez testvérek 1989-ben agyonlőtték szüleiket a kaliforniai Beverly Hills-i otthonukban

Forrás: Getty Images

A Menendez testvérek ügye újra a figyelem középpontjába került

A Netflix két alkotása, a Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story drámasorozat és a The Menendez Brothers című dokumentumfilm jelentős jelentős hatással volt az ügy megítélésére. Ezek a produkciók újra felszínre hozták a testvérek állításait az apjuk által elkövetett bántalmazásokról, és az ügy újratárgyalását sürgető petícióhoz vezettek. A testvérek családtagjai nyilvánosan kiálltak Erik és Lyle mellett, és a szabadlábra helyezésüket kérték. Joan VanderMolen, Kitty Menendez nővére a bíróságon kijelentette: „Egyetlen gyermeknek sem kellene elviselnie azt, amit Erik és Lyle megtapasztaltak az apjuktól. Szeretem őket, és szeretném, ha hazajönnének...”.

A Menendez testvérek 1989-ben agyonlőtték szüleiket a kaliforniai Beverly Hills-i otthonukban. A gyilkosságok indítékaként az ügyészek azt állították, hogy a testvérek a családi vagyon megszerzése érdekében cselekedtek. A védelem azonban ragaszkodott ahhoz, hogy a testvérek cselekedetei az apjuk által elkövetett évekig tartó fizikai és szexuális bántalmazás következményei voltak. A fiúkat elítélték: egy darabig más-más börtönben éltek. Mindketten megházasodtak, Lyle többször el is vált, jelenleg új barátnője van, egy 21 éves diáklány.

Új bizonyítékok is napvilágot láttak

Az újabb tárgyalásokat a közvélemény nyomása mellett részben egy korábban ismeretlen bizonyíték, Erik unokatestvérének írt levele indokolja. A levél, amelyet nyolc hónappal a gyilkosságok előtt írt, részletesen beszámol az apjuk zaklatásáról. Továbbá Roy Rossello, a Menudo együttes egykori tagja, azt állítja, hogy Jose Menendez bedrogozta és megerőszakolta, amikor az RCA Records vezetőjeként dolgozott az 1980-as években.