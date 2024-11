Csalódtak a Menendez fivérek: a bejelentésen ott volt Erik felesége, Tammi is

A hétfői meghallgatásra a Los Angeleshez közeli Van Nuys Courthouse Westben került sor, ahol Michael Jesic bíró a Menendez fivérek szempontjából szomorú bejelentést tett. Az eredetileg december 11-re tervezett tárgyalást elhalasztották, hogy a Los Angeles-i új körzeti ügyész, Nathan Hochman megfelelően átvizsgálhassa az ügyet. A testvérek azt remélték, hogy az ünnepek előtt esélyt kaphatnak a szabadságra...

A Menendez fivérek tárgyalását későbbre halasztották

Forrás: Getty Images

A Menendez fivérek mellett állnak a meggyilkolt szülők rokonai is

A tárgyaláson a testvérek San Diegó-i börtönükből hangkapcsolaton keresztül vettek részt, egy bíróság előtt két nagynénjük is tanúskodott mellettük. Terry Baralt (85), Jose Menendez nővére, Joan Van Der Molen (93), Kitty Menendez nővére, az apjuk által elkövetett évekig tartó szexuális zaklatás új bizonyítékaira hivatkozva kértek együttérzést a bíróságtól. „Egy gyereknek sem kellene elviselnie azt, amit Erik és Lyle átélt” – mondta Van Der Molen. „Dühös vagyok, amiért a nővérem tudta, mi történik, de nem tett semmit. Soha nem tudták, mikor erőszakolják meg őket” – tette hozzá. „Harmincöt év hosszú idő, különösen, ha valaki 18 vagy 21 évesen kerül börtönbe. Szeretném, ha hazajönnének, hogy végre megölelhessem őket” - mondta Baralt.

Erik felesége Tammi is ott volt a meghallgatáson

Erik és Tammi - aki most is támogatja férjét és részt vett a meghallgatáson - először 1993-ban került kapcsolatba egymással, miután Tammi levelet írt Eriknek a börtönbe. Tammi akkoriban házas volt, és volt egy tizenéves lánya, ám a férje áldását adta, hogy írjon Eriknek. Tammi Saccomani és a fiatalabb Menendez testvér eleinte barátok voltak, ám 1996-ban a nő férje, Chuck meghalt. Úgy tudni a férfi szexuálisan zaklatta a lányát, majd feladta magát a rendőrségen és öngyilkos lett. Ekkor Tanminak már egy kilenc hónapos kislánya is volt. Tammi és Erik 1997-ben találkoztak először a Folsom Állami Börtönben. Tammi eredetileg azt tervezte, hogy férje halála után Georgiába költözik, de miután találkozott Erikkel, megváltoztatta a terveit, és Sacramentóba költözött, hogy közelebb kerüljön hozzá. 1998-ban Erik megkérte Tammi kezét, és a Folsom Állami Börtönben összeházasodtak. Tammi gyakran beszél az Erikkel kötött házasságáról, és azt mondja, hogy szerinte nagyon jó ember, Erik pedig egy nyilatkozatában egyenesen „életmentőnek” nevezte Tammit. Hat évvel az esküvő után Tammi kiadta a memoárját My Life With Erik Menendez: They Said We’d Never Make It címmel.

Az új bizonyítékok fényében...

Az 1990-es években történt hírhedtté vált ügy során az ügyészek azzal érveltek, hogy a testvérek kapzsiságából ölték meg szüleiket, hogy hozzáférhessenek a 14 millió dolláros örökségükhöz. Erik és Lyle ezzel szemben azt vallották, hogy a gyilkosságokat az apjuk által elkövetett hosszú éveken át tartó szexuális zaklatás miatti félelem és trauma motiválta. Az újabb tárgyalásokat részben egy korábban ismeretlen bizonyíték, Erik unokatestvérének írt levele indokolja. A levél, amelyet nyolc hónapig a gyilkosságok előtt írt, részletesen beszámol az apjuk zaklatásáról. Tovább Roy Rossello, a Menudo együttes egykori tagja, azt mondta, hogy Jose Menendez drogozta be és erőszakolta meg őt, amikor az RCA Records vezetőjeként dolgozott az 1980-as években.