Igénytelen szobanövények, amik még nálad is remekül érzik majd magukat

Az igénytelen szobanövények, mint a kaktusz, kevés vízzel és csekély gondoskodással is boldogan elvannak a szobádban. Ugyanakkor a·szobanövények jelenléte nem csak szebbé varázsolja a környezetünket, hanem még az egészségünkre is jótékony hatással vannak. Szépségük mellett azonban érdemes lehet odafigyelni a növények bizonyos hasznos tulajdonságaira is. A cserepes növények ugyanis bizonyítottan felfrissítik otthonunk levegőjét, javítják a közérzetünket és segítenek leküzdeni a fáradtságot. Lássuk is az 5 leghosszabb életű szobanövényt, amellyel tutira nem nyúlhatsz mellé!

Az igénytelen szobanövények akkor is elvannak, ha megfeledkezel róluk

Igénytelen szobanövények, melyek akár évtizedekig is szépítheti az otthonod

Szobai futóka

A kúszó tulajdonsággal rendelkező dísznövény épp annyira igénytelen, mint amennyire hasznos. Cserépben, vagy akár függőkosárban is vígan leéli a kis életét. Gondozása rendkívül egyszerű, nincsenek különleges igényei. A növényt akár kültéri teraszokon és erkélyeken is nevelhetjük. Nagyon hatékony a benzol és a xylén gázok megkötésében. Egyetlen veszélye, hogy a levelei mérgezőek, tehát érdemes távol tartani tőle a háziállatokat és a kisgyerekeket.

Szobapáfrány A párakedvelő szobapáfrány az egyik legerősebb légtisztító szobanövényeink egyike, szűri a szén-dioxidot, a formaldehidet és a xilolt – a NASA „Levegő javítása növényekkel” című tanulmánya szerint. Világos-félárnyékos helyet és szűrt fényt kíván. A közvetlen napsugárzást csak párás környezetben viseli el. Tavasztól őszig bőségesen öntözzük és kéthetente tápozzuk. Lehetőleg télen is tartsuk nyirkosan a földjét.

Anyósnyelv

Ez a rendkívül szívós, mondhatni igénytelen évelő örökzöld nem igényel különösebb gondoskodást, mindeközben megszabadítja otthonunk levegőjét az olyan káros anyagoktól, mint a benzol, a formaldehid, a xilol és a toluol. Egyes kutatások gyulladáscsökkentő és sebgyógyító hatást is tulajdonítanak neki. Kezdőknek is jó választás, jól tűri a szárazságot és a gyenge fényviszonyokat.

Az anyósnyelv kifejezetten igénytelen és a hőmérséklet-változás sem okoz neki gondot

Vitorlavirág A vitorlavirág segíthet legyőzni az elektroszmog okozta alvászavart, a fáradtságot és az ingerlékenységet, ezért lehetőség szerint tegyük a dolgozószobába, vagy olyan helyre, ahol számítógép vagy televízió van. Világos és félárnyékos helyeket szereti. A túl sok napfénytől megbarnul a virág, kevés napfénynél pedig megáll a virágzásban. Látványosan jelzi, ha szomjas: lekonyulnak a levelei.

Flamingóvirág

Ez a hazánkban is népszerű növény remekül kiszűri a levegőből a szén-dioxidot, formaldehidet, xilolt, toluolt és az ammóniát. Mivel trópusi eredetű, kifejezetten kedveli a meleg helyeket. Fontos, hogy a növény földje mindig nedves legyen, de ne álljon a víztől. Virága bőr- és nyálkahártya irritációt okozhat.