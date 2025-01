Ezt az egy mondatot soha ne mondd szakításkor: egyértelmű, hogy hazugság

Valljuk be: az időhiány ritkán valódi ok egy jól működő párkapcsolat megszakítására. A legtöbb esetben inkább érzelmi eltávolodás történik; gyakori válóok a felek közötti összhang hiánya, az eltérő értékek és életcélok, az elhanyagoltság érzése, vagy a birtoklási vágyból fakadó feszültségek. Bármi is legyen a valódi ok, tiszteljük meg a másikat azzal, hogy őszintén elmondjuk, miért döntöttük úgy, hogy nélküle folytatjuk utunkat.