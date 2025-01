Hűtlen vagy és észre sem veszed – mi számít megcsalásnak?

Van, akinél egy csók is belefér és van, akinél már az is megcsalásnak minősül, ha a párja nélküle fejezi be a kedvenc közös sorozatot.

Fontos, hogy tisztázzuk, mi számít megcsalásnak egy párkapcsolatban.

Forrás: Shutterstock

Mi számít megcsalásnak egy párkapcsolatban?

Személyes preferenciák

Képzeld csak el: eltöltesz egy csodás napot a pároddal, a fellegek között jársz a boldogságtól, úgy érzed, hogy helyreállt a világ békéje, aztán egyszer csak megtörténik. Borul a bili. Rajtakapod, hogy pornót néz, elszólja magát, hogy még mindig gyakran beszél az exével, vagy találsz egy társkereső alkalmazást a telefonján.

Elönti a tested a jól ismert gyomorfájdalom és nem tudod, hogy első felindulásból számon kérd a párodat, vagy próbálj meg úgy tenni, mintha semmi sem történt volna.

A legtöbb pár nem beszél nyíltan a hűtlenségről, mert kényelmetlen és ijesztő téma. Plusz minek is beszélni valamiről, ami köztetek úgysem történhet meg soha, ugye? Ugye.

Mi számít megcsalásnak?

Rengetegféle viszony van, gondolunk itt a monogámiára, bigámiára, nyílt kapcsolatra, poliamórára és ki tudja, még miket felejtettünk ki. Pont a kapcsolatok sokszínűsége miatt kihívás a megcsalás egyértelmű definiálása. Ahhoz, hogy a kapcsolat működőképes legyen, elengedhetetlen, hogy megosszuk a nézőpontjainkat és az igényeinket. Ha ezt a lépést kihagyjuk, az könnyen félreértéseket és konfliktusokat szülhet. Az általános elképzelés szerint a megcsalás az, amikor szexuális viszonyt folytatsz valakivel, aki nem a partnered, miközben párkapcsolatban élsz. Az igazság viszont az, hogy nincs egy kimondott társadalmi szabály ami arra vonatkozik, hogy mi számít megcsalásnak.

A megcsalás az, amiről te és a partnered úgy döntötök, hogy nektek nem fér bele. Ez az apró flörttől egészen a szexig terjedhet, de mindenkinél mást jelent.

Határok egy párkapcsolatban

Vegyük például a flörtölést. Van, aki nehezményezi, ha a párja órákig tartó, bensőséges beszélgetéseket folytat valakivel, akit vonzónak talál. Másoknak az is belefér, ha párjuk egy idegennel folytat szexuális kapcsolatot, egészen addig, amíg nincsenek érzelmek.

A legfontosabb tehát, hogy a partnereddel határoljátok be a ti elképzeléseiteket a megcsalásról.

Ha a következő kérdéseket felteszed magadnak, az segít letisztázni a határaidat.

Milyen párkapcsolatban érzed magad kényelmesen? Megrögzött monogámia, vagy nyitott kapcsolat az elképzelésed?

Mi az, amit elfogadhatatlannak tartasz? Mik azok a dolgok, amiket egyáltalán nem tolerálsz, amik hatására kiábrándulsz a partneredből?

Mit tartasz érzelmi megcsalásnak?

Mit tartasz fizikai megcsalásnak?

Mit tehet a párod azért, hogy biztonságban érezd magad? Szeretnéd, ha elutasítóan és konzekvensen viselkedne, ha valaki flörtölni próbál vele? Vagy történhet bármi, csak legyen veled őszinte?

Mit tehet a párod azért, hogy biztonságban érezd magad online? Ne nézzen többé pornót? Ne kövesse az exeit? Vagy ne kövessen Instagram modelleket és like-oljon idegen lányokat?

Ha már tudod, hol állsz ezekhez, könnyebb lesz őszinte beszélgetést folytatni, és megbizonyosodni arról, hogy a kapcsolatod arra épül, ami mindkettőtöknek a legfontosabb.

A nagy beszélgetés

Bizony, ha a fenti kérdésekre meg vannak a válaszok, a következő lépés, hogy megosszátok a másikkal azokat.

Erre gondolhatsz úgy is, mint egy kínos kötelező körre, vagy úgy is, mint egy klassz lehetőségre, ahol megalapozhatjátok a kapcsolatotokat.

A legfontosabb azonban, hogy nyitottan állj a beszélgetéshez.