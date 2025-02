Ezt senki se hiszi el: ennyit szexel a férjével a világsztár

Amy Schumer amerikai humorista és színésznő és elárulta, milyen gyakran kerül intim kapcsolatba férjével, Chris Fischerrel.

Amy Schumer szexuális életéről vallott

Forrás: Getty Images

Amy Schumer szülinapi szexről beszélt

A People magazinnak adott interjút Amy Schumer SNL 50th Anniversary Special rendezvényén, ahol arról beszélt, hogy évente kétszer-háromszor szexel a férjével, akivel most ünnepelték a 13. házassági évfordulójukat. Hozzátette az együttlétek 7 éve ennyire ritkák. „Igen. Hét év. Szexeltünk. Megtettük” – mondta, majd hozzátette, hogy az évek során ez a szám évente maximum három alkalomra redukálódott: egy-egy születésnapra és egy harmadik alkalomra. Schumer már korábban is nyíltan beszélt magánéletéről és szexuális életéről. A The View című műsorban például elárulta, hogy a hétvégi SNL-évfordulós esemény egy pluszalkalmat is jelenthet számukra. A műsorvezető Sunny Hostin erre reagálva megjegyezte, hogy olykor valóban be kell ütemezni az intimitást a házasságban.

Mindig is szókimondó volt

Schumer - aki számára nincs tabu - nem először osztja meg szókimondó stílusban a magánélete részleteit, és ezzel olyan hírességek közé sorolható, mint Nicole Kidman vagy Katy Perry, akik szintén őszintén beszéltek szexuális életükről. Bár sokak szerint ez már túl sok információ, a humorista ezt is könnyedén és viccesen kezeli.