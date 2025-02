Tudósok megállapították: itt fog becsapódik az aszteroida 2032-ben!

Félelmetes aszteroida száguld bolygónk felé, a becsapódás esélye pedig minden korábbinál magasabb. A kutatók most már arra is tudják a választ, hogy pontosan hova csapódhat be a kisbolygó. Kiknek van oka az aggodalomra?

Az aszteroida várható becsapódási helye Dél-Amerikát, a szubszaharai régiót, valamint Dél-Ázsiát vrszélyezteti.

Forrás: Getty Images

Mit tudunk a 2024 YR4 aszteroidáról?

Körülbelül 40 és 90 méter átmérőjű az a kisbolygó, mely Földünk irányába száguld. A 2024 YR4 aszteroida becsapódási esélye 1 a 43-hoz, azaz 2,3%, a Torino-skálán pedig hármas besorolást kapott, ami szerint figyelemmel kell követni őt a tudósoknak. Ezt egyedül csak a 99942 Apophis földközeli objektum döntötte meg, ami 2044-ben a 4-es besorolást kapta.

A kisbolygó képes lenne kiirtani egy kisebb város lakosságát, így nagyon nem mindegy, hol várható a becsapódása.

Hol csapódhat be az aszteroida?

A föld keringési pályája, valamint a szóban forgó földközeli objektum repülési pályája alapján a csillagászok egy pontos kockázati folyosót mértek föl, ahova a kisbolygó várhatóan becsapódhat.

Az aszteroida kockázati folyosója Dél-Amerika északi részétől az Atlanti-óceánon át a Szahara déli területin, az Arab-félsziget déli részén, Indián, Kína déli részén, valamint a Csendes-óceánon át tart.

Ez azért nagy probléma, mert a szóban forgó területek igen sűrűn lakottak, így az esetleges becsapódás rengeteg emberéletet követelne. A legveszélyeztetettebb országok India, Pakisztán, Banglades, Etiópia, Szudán, Nigéria, Venezuela, Kolumbia és Ecquador. Azzal sem járnánk sokkal jobban, ha az óceánba csapódna a 2024 YR4, mert az szökőárat eredményezne.

Mekkora pusztítást végezne az aszteroida?

Félelmetes belegondolni, de a kisbolygó becsapódása 8 megatonna dinamit erejének felelne meg, ami mintegy 15-ször nagyobb erejű, mint a Hirosimára ledobott atombomba. Hogyha egy London-méretű várost érne az aszteroida becsapódás, az epicentrumtól még 18 km-re is pusztítást végezne. Lehetséges pusztítása a rejtélyes 1908-as Tunguzkai becsapódáshoz mérhető.

A becsapódás helye nagyban meghatározza a pusztítás mértékét, amplitúdóját.

Mit tehetünk?

Az asztronómusok egyelőre annyi tehetnek, hogy tovább figyelik a 2024 YR4-et, amihez a legmodernebb technológiát használják, többek között teleszkópok, radar-rendszerek, infravörös képalkotók. Egy sürgősségi döntés értelmében még a James Webb űrtávcső is a csillagászok rendelkezésére áll.