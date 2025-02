Te ezeket a dokumentumokat a kukába dobod? Azonnal ellophatják a személyazonosságodat

Ha egy csomaghoz ingyenes visszaküldési címkét kapsz, darabold fel vagy semmisítsd meg teljesen, mivel ez is tartalmazza a nevedet és a lakcímedet. Illetve a gyermekek személyazonosság-lopása is egyre gyakoribb, valamint az elhunytakat sem kímélik a csalók, így az ő adataikat tartalmazó dokumentumokat is meg kell semmisíteni.

Ne dobj semmit csak simán összegyűrve a kukába, ami bármilyen fontos adatodat tartalmazza, inkább semmisíts meg olyan dokumentumokat is, amelyek ártalmatlanok, minthogy, bármi a szemetesbe kerüljön, amelyből gond adódhat. A több éves, lejárt dokumentumokat is érdemes felaprítani vagy széttépni.