Elképesztő felfedezés rázta meg a tudósokat: ezt történik a Földünkkel

A régi elmélet úgy tartotta, hogy a Föld magja egy sűrű vasgömb, mely a híg magma közepén lebeg. Ezt cáfolta meg némiképp tudósok legújabb felfedezése, mely szerint a Föld magja időnként bizony deformálódik. De miért ilyen fontos ez a felfedezés?

A Föld szerkezete

Eddigi ismereteink alapján a Föld szerkezete négy, egymástól jól különválasztható rész alkotja.

szilárd földkéreg

félig folyékony felső köpeny

valamivel sűrűbb alsó köpeny

megolvadt külső mag

szilárd belső mag

A legújabb tudományos eredmény azt látszik megcáfolni, hogy a Föld magja valóban olyan szilárd lenne, mint amilyennek korábban gondolták. Ugyanis lemeztektonikai mérések alapján az az eredmény jött ki, hogy földrengések során módosul a Föld középpontjának formája – szilárd anyagnál ez pedig elképzelhetetlen lenne.

Hogyan állapítják meg földrengésekből a Föld belső szerkezetét?

A Föld belső szerkezetét eddig is a szeizmikus tevékenységek, magyarul földrengések alapján vizsgálták és most is ez hozott új eredményt. Amikor egy földrengés lökéshullámai áthaladnak valami sűrűn, késnek vagy megtörnek - pont úgy, mint mikor a fénysugár átmegy a vízen.

Földünk szerkezetének, belső működésének vizsgálatához ideálisak az ismétlődő földrengések, melyek különböző időpontokban, de ugyanazon a helyen jelentkeznek.

Ennek segítségével tudósok felállíthatnak egy modellt a Föld szerkezetére. Mivel az ismétlődő földrengések hullámai pontosan ugyanabból a pozícióból indulnak, ha másképp néznek ki, változásnak kellett történni a bolygó belső szerkezetében.

A föld belső szerkezetét földrengések alapján vizsgálják.

Tudtad? Kutatások alapján a Föld magja nemcsak alakját, de forgási irányát is változtatja; 2010 óta másik irányba forog.

Hogyan derült ki, hogy a Föld magja folyékony?

Tudósok egy csoportja 1991 és 2024 között 168 pár ismétlődő földrengés adatait gyűjtötték össze 42 helyről az Antarktisz déli Sandwich-szigetei körül. Ezeket az alaszkai Fairbanksben és a kanadai Yellowknife-ban fellelhető szeizmikus vevőkhöz érkezett hullámokkal párosították.

Az alaszkai adatok a várt képet mutatták, ellenben Yellowknife állomás szeizmikus adatai furcsa eltéréseket mutattak.

A különös eltérések alapján a kutatócsoport egyik részvevője, Vidale professzor jött rá, hogy a Föld magja nem szilárd, ugyanis a szeizmikus mérések alapján akkor is eltérések mutatkoztak, ha a mag elvileg ugyanabban a helyzetben volt. Ezt a jelenséget csak azzal lehetett magyarázni, hogy a belső mag képlékenyebb, mint korábban hittük.