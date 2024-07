Nem is gondolnánk, de szinte mindennapos, hogy Európában valahol megremeg a föld. Úgy tűnik, bárhová is utaznánk, de még ha ki sem mozdulunk otthonról is érdemes a jövőben felkészülnünk rá, hogy a földrengések bármikor bekövetkezhet. Ezek a rengések emlékeztetnek minket arra, hogy Európa is rendelkezik szeizmikus aktivitással, amely komoly hatással lehet az érintett régiókra.

A földrengések tekintetében Európa nem is olyan békés kontinens, mint amilyennek első pillantásra tűnik

Ezekre figyeljünk földrengések idején

A közelmúltban Svájc, Németország, Görögország és Olaszország területén is több helyen megremegett a föld az earthquaketrack.com oldalon közzétett információk szerint. De mit tegyünk földrengéskor? Földrengés idején a legfontosabb, hogy őrizzük meg a nyugalmunkat és gyorsan reagáljunk. Ha éppen zárt térben tartózkodunk, akkor azonnal keressünk menedéket egy masszív bútor, például egy asztal alatt, és maradjunk ott, amíg a rengés el nem csitul. Csak akkor hagyjuk el az épületet, ha a rázkódás már teljesen abbamaradt. Fontos tudni, hogy a földrengés után is lehetnek utórengések. A lakáson belül távolodjunk el az ablakoktól, külső falaktól és nehéz tárgyaktól, amelyek a rengés hatására könnyen leeshetnek sérüléseket okozva ezzel. Ha szabadban vagyunk, maradjunk távol az épületektől, fáktól és elektromos vezetékektől, minden olyan dolgoktól, amik leeshetnek, leszakadhatnak valahonnan, vagy kidőlhetnek. Ha autózás közben érezzük meg a rengést, állítsuk le a motort, és maradjunk a járműben, ameddig a veszély el nem múlik. Tilos bármilyen felvonót használni, áramkimaradás esetén leállhatnak, rosszabb esetben elszakadhatnak. Mindig legyen kéznél elsősegélycsomag, zseblámpa és elegendő víz, az elővigyázatosság akár életeket is menthet.

Földrengések a Balatonnál

Már tavaly nyáron is több földrengést észleltek Magyarországon, pedig hazánk nem tartozik a kiemelkedően földrengésveszélyes területek közé. Legutóbb a Balaton déli partján mozdult meg a föld. Július 16-án kedden éjjel 2,1-es erősségű földmozgást érzékeltek Balatonkiliti határában, amit még Siófokon és Balatonföldváron is lehetett érezni.