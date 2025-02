Megdöbbentő fordulat: elképesztő dolgot tett a magát Maddie McCann-nek valló nő

A magát Maddie McCannek valló Julia Wandelt Lengyelországból, Wrocławból érkezett az Egyesült Királyságba, és egy Cardiffban élő, állítólag 60-as éveiben járó barátjával akart találkozni. A brit rendőrség mindkettejüket őrizetbe vette. Wandelt képviselője, Surjit Singh Clair megerősítette, hogy a fiatal nőt továbbra is fogva tartják.

A magát Maddie McCannek valló Julia Wandeltet letartóztatták Angliában

Forrás: https://www.instagram.com/amijuliawandelt/

A MailOnline szerint a rendőrség a letartóztatáskor azt közölte, hogy Julia Wandelt a McCann család zaklatásával vádolják, és az ügy kivizsgálása folyamatban van.

A letartóztatásra alig néhány nappal azután került sor, hogy Wandelt ismét nyilvánosság elé lépett, és új DNS-eredményekre hivatkozva azt állította, hogy Gerry McCann rokona lehet. Bár korábban már elvégeztek egy DNS-vizsgálatot, amely egyértelműen kimutatta, hogy Wandelt 100 százalékban lengyel származású, most azt állítja, hogy új genetikai elemzéseket végeztek, amelyeket világszinten elismert szakértők vetettek össze a 2007-ben, a portugáliai Praia de Luzban eltűnt Madeleine McCann nyomozati anyagaival.

Julia Wandelt azt is állította, hogy a fogai, a szeme és a hangja is összevetésre került Madeleine-ével, és a legújabb bizonyítékok alátámasztják, hogy Gerry McCann lehet a biológiai apja.

Julia Wandelt fotókkal is igazolni akarta, hogy rokonságban áll Madeleine McCann apjával

Forrás: https://www.instagram.com/amijuliawandelt/

Ezek a kijelentések azonban ellentmondanak a Dr. Fia Johansson magánnyomozó által tavaly nyilvánosságra hozott DNS-teszteknek, amelyek teljes mértékben kizárták a Wandelt és az eltűnt brit kislány közötti kapcsolatot. Dr. Johansson korábban azt is kijelentette, hogy Julia Wandelt igazi szülei minden jogi dokumentációval rendelkeznek a lány származását illetően.

Julia Wandelt zaklathatta Maddie McCann szüleit

A letartóztatást megelőző napokban Wandelt egy hangfelvételt tett közzé Instagram-oldalán, amelyben azt állította, hogy megpróbálta felhívni Gerry McCannt. Az általa rögzített beszélgetésben azonban csak annyi hallható, hogy egy férfi – feltehetően McCann – néhány másodperc után megszakítja a hívást, mondván, hogy bizonyára téves számot tárcsázott.

A lengyel nő korábban arról is beszélt, hogy kisgyermekként szexuális bántalmazás áldozata lett, és az egyik támadójának fantomképe hasonlított azokra a gyanúsítottakra, akiknek neve Madeleine McCann eltűnésével kapcsolatban is felmerült. Ezen összefüggések miatt kezdett gyanakodni, hogy talán ő maga az eltűnt kislány. Julia Wandelt szülei viszont azonnal reagáltak ezekre a vádakra, és hivatalos dokumentumokat, köztük fényképeket és születési anyakönyvi kivonatot mutattak be, amelyek egyértelműen igazolják, hogy lányuk születése óta Lengyelországban él.