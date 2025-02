A leghíresebb női serpa, akiért eljött a jeti, de legyőzte

Megjelent az életében a jeti

Lhakpa a sikerei csúcsán egy teljesen más életet is építhetett volna, sőt, még egy kis teázót is nyitott abban az időben. Azonban egy váratlan szerelem érkezett az életébe Gheorghe Dijmărescu személyében. A román származású amerikai hegymászóval 2000-ben ismerkedtek meg Katmanduban, Nepálban, és 2002-ben kötöttek házasságot. 2007-ig Lhakpa hatszor, míg férje kilencszer mászta meg a Mount Everestet. Ebből öt alkalommal együtt érték el a Csomolungma csúcsát. Ez így elmondva egy szenzációs történet legfényesebb lapjait idézi fel, ám a könyv nagy része sajnos sötét fejezetekből áll. Az ok, amiért Dijmărescuról mégsem szólnak cikkek százai csodálatos teljesítményeiről, a nehéz természete és a botrányok sorozata, amelyek hozzá kapcsolódnak.

A román jetinek nem tudjuk, hogy szőrös-e a talpa, de az biztos, hogy nagy tenyere és kemény ökle van.

Meglehetősen sokszor használta. Leütött ő akárkit, férfiakat és nőket is, de ha úgy jött ki a lépés, akár a saját lányát is. Lhakpát connecticuti világukban rendszeresen megalázta, értéktelennek nevezte, a nő pedig sokáig el is hitte, hogy hiányos angoltudással, írástudatlanul semmit sem ér férje nélkül.

A férfi terrorjának egyik legszomorúbb, egyben legszemléletesebb példája az volt, amikor egy vita hevében felkapta a nőt, kirángatta az udvarra, és a szemetesbe dobva őt azt ordította, hogy oda való.

Lhakpa úgy érezte, megrekedtek, ezért is szeretett volna ötvenhez közel egy újabb visszatéréssel, egy Everest-mászással példát mutatni a gyerekeinek arra, hogy bármi sikerülhet, ha az ember nagyon akarja. Erről a vállalásról mesél a róla és a lányairól szóló dokumentumfilm.