Itt a Squid Game 3. évadának hivatalos premierdátuma: izgalmas részletek derültek ki

Korábban kiszivárgott egy premierdátum, most azonban a hivatalos időpont is megvan. A Netflix nemcsak azt árulta el, hogy mikortól láthatjuk a Squid Game 3. évadát, de azt is elárulta, mire számíthatunk.

A Netflix megerősítette a korábban kiszivárgott dátumot: június 27-től láthatják a rajongók a Squid Game 3., egyben utolsó évadát a streamingcsatornán. De ez még nem minden: a streamingszolgáltató azt is bejelentette, hogy mire számíthatunk a Squid Game harmadik évadától. Ami biztos, hogy a történet ott folytatódik, ahol a 2. évadnak vége lett. Megvan a hivatalos premierdátum: jön a Squid Game 3. évada

Forrás: IMDb A Squid Game a Netflix legnézettebb nem angol nyelvű sorozata A harmadik évad a döntéseket vizsgálja, amelyeket Gi-hun (Lee Jung-jae) a nyomasztó kétségbeesés közepette hoz meg. Ahogy az új évad hivatalos logline-jában fogalmaznak: „Miközben a frontember (Lee Byung-hun) a következő lépését tervezgeti, a túlélő játékosok a halálos játékok minden egyes fordulójával egyre szörnyűbb következményekkel járó döntéseket hoznak. Ez az évad a feszültség és a dráma határait feszegeti, és a nézőket a cselekmény rabságában tartja”. A Squid Game második évada a Netflix harmadik legnézettebb sorozata lett, 68 millió nézőt gyűjtött be a bemutatkozásakor — ezzel megdöntötte a premier hetében a legtöbb megtekintés rekordját -, és 92 országban az első helyen végzett a legnézettebb nem angol nyelvű tévésorozatok listáján.