Hamarosan újra óraátállítás — Vajon ez lesz az utolsó?

Ahogy azt már évek óta megszokhattuk, idén tavasszal is sor kerül az óraátállításra. A nyári időszámítás március utolsó vasárnapján, március 30-án kezdődik, amikor hajnal 2 óráról 3 órára kell előreállítani az órákat. Ez azt jelenti, hogy ezen a napon egy órával kevesebbet alhatunk, viszont az esték hosszabbak lesznek, tovább marad világos. De mikor jön el az utolsó óraátállítás?

Mikor lesz az utolsó óraátállítás Magyarországon?

Forrás: Shutterstock.

Miért vezették be az óraátállítást?

A nyári időszámítást eredetileg az energiatakarékosság miatt vezették be, először 1916-ban az Egyesült Államokban. Magyarországon az óraátállítás többször is megszűnt és újra bevezetésre került, 1980 óta azonban folyamatosan jelen van az életünkben. Az Európai Unió 1996-ban egységesítette a szabályozást, azóta minden tagállam egységes időpontban állítja át az órákat. Az óraátállítás előnyei közé sorolhatjuk, hogy kevesebbet világítunk miatta, így energiát takarítunk meg, ugyanakkor a modern világ energiafelhasználási szokásai jelentősen megváltoztak, és mára az óraátállítás hatékonysága erősen megkérdőjelezhető.

Mikor lesz az utolsó óraátállítás?

Az óraátállítás egészségügyi hatásait régóta vizsgálják, és kutatások szerint az alvásritmus megzavarása növelheti a szív- és érrendszeri megbetegedések, valamint a közlekedési balesetek kockázatát. Az Európai Bizottság ezért 2018-ban széles körű konzultációt indított, amelyben több mint 4,6 millió ember nyilvánított véleményt. A válaszadók több mint 80%-a támogatta az óraátállítás eltörlését.

Az Európai Parlament 2019-ben megszavazta az óraátállítás megszüntetését, azonban a végső döntés a tagállamok kezében van, és azóta sem sikerült közös nevezőre jutni. A tagállamok eltérő döntései esetén ugyanis az időzónák megváltozása komoly gazdasági és logisztikai kihívásokat jelentene, különösen a közlekedés és az energiapiac szempontjából - írja a VG.

Hol törölték már el az óraátállítást?

Bár az Európai Unió tagállamai még nem jutottak egyezségre, több ország már megszüntette az évenkénti kétszeri óraátállítást:

Izland egész évben a GMT időzónát használja, mivel földrajzi elhelyezkedése miatt az évszakok közötti nappali világosságkülönbség nagyon jelentős.

Oroszország 2011-ben eltörölte az óraátállítást, 2014-ben pedig véglegesen az állandó téli időszámítás mellett döntött.

Mexikó 2022-ben hozott döntést az óraátállítás eltörléséről, bár a határmenti régiók továbbra is követik az Egyesült Államok időzónáját.

Ukrajnában 2024-ben tervezték az utolsó óraátállítást, amely után az ország véglegesen a téli időszámításra tért volna át. A törvényt azonban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nem írta alá, így 2025-ben is folytatódik az óraátállítás gyakorlata.

Mi várható a jövőben?

Az óraátállítás eltörlésének végső döntése továbbra is várat magára, így Magyarországon várhatóan 2025-ben is marad a jelenlegi rendszer. Addig is március utolsó vasárnapján előre, október utolsó vasárnapján pedig vissza kell állítani az órákat.