Mi történhetett? Mihályfi Luca egy másik férfival romantikázott – A rajongók szerint izzik köztük a levegő

Mihályfi Luca nemrég költözött össze Hegyes Bercivel, ám az énekesnő mégsemvele töltötte a szombat estét, hanem Manuellel. Ráadásul meglehetősen romantikus hangulatban töltötték együtt az idejüket. A rajongók szerint összeillenek, de vajon hol volt Berci, és mi történhetett, hogy az énekesnő mással romantikázott?

Mihályfi Luca és Hegyes Berci a Dancing with the Stars póbáin szerettek egymásba

Forrás: Mediaworks/Polyak Attila

Szerelmes duettet adott elő Mihályfi Luca és Manuel - a rajongók szerint izzott körülöttük a levegő

Mihályfi Luca és Manuel nemcsak a szakmai, de a magánéletükben is jó viszonyban vannak, közös daluk is született, amit szombat este elő is adtak. A két énekes nemcsak jó hangal bír, de jó színészek is lehetnek, mert a szerelmes szám alatt a rajongók gyanút fogtak, hogy a két zenész között több lehet, mint bartság. Az MVM Dome-ban előadott slágrük után a rajongók nagyon lelkesek lettek, és azt mondogatták a közösségi médiában megjelent videó alatt, hogy nagyon összeillenek, és nagyon aranyosak együtt.

Ám a rajongók hiába kombinálnak, Luca Bercivel tervezi a jövőjét, nem Manuellel.