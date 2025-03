5 dolog, amiről jobb, ha hazudsz az állásinterjún az AI szerint

Nincs is annál kellemetlenebb, amikor egy állásinterjún teljesen önmagadat adod, és tisztán látszik a HR-es arcán, hogy nem ez volt a legjobb taktika. De akkor mi az? A mesterséges intelligencia megmondja!

Vannak dolgok, amikről jobb hazudni az állásinterjún az AI szerint.

5 szükségszerű hazugság az állásinterjún az AI szerint

A cél lebegjen a szemed előtt

Mindannyiunknak át kellett már élnünk az állásinterjú borzalmait: amikor remegő lábbal belépsz egy számodra ismeretlen épületbe, folyik rólad a víz, próbálsz mosolyogni, de csak egy kellemetlen vicsor jön össze. Aztán jön a neheze: a kellemetlen kérdések, az, hogy próbálod megfelelően eladni magad, hogy próbálod jól belőni a bérigényed... Igazából onnantól kezdve, hogy elhangzik a „meséljen magáról” mondat, az egész interjú olyan, mint egy pókerjátszma.

Az őszinteség pedig egy nagyon becsülendő dolog, de az állásinterjú pontosan olyan helyzet, ahol egy kis kreativitás szó szerint életmentő lehet.

Hogy miben fontos szépíteni? Az AI megmondja!

1. Miért hagytad ott az előző munkahelyed?

Amit ne mondj: „Elegem lett az inkompetens főnökömből, aki teljesen kihasznált.”

Amit mondj helyette: „Szeretnék új kihívásokat találni és fejlődni.”

Senki nem szeretne egy olyan kollégát, aki folyamatosan csak panaszkodik és mindig, mindennel problémája van. Még akkor sem érdemes leszólni a volt főnöködet az AI szerint, ha minden okod meg van rá, inkább a jövőre összepontosíts az állásinterjú alatt is.

2. Mik a gyengeségeid?

Amit ne mondj: „Sajnos nem tartom be túl jól a határidőket, de megpróbálok odafigyelni rá, csak kicsit szertelen vagyok.”

Amit mondj helyette: „Néha túl maximalista vagyok és addig szöszmötölök a munkámmal, amíg az teljesen tökéletes nem lesz.”

Mi is tudjuk, az AI is tudja, hogy senki sem tökéletes, de nem kell feltétlenül rögtön az elején rávilágítani erre. Sokkal kifizetődőbb, ha inkább a pozitív gyengeségeidről beszélsz, amik valójában erősségként is eladhatók.

3. Mennyire vagy jó csapatjátékos?

Amit ne mondj: „Inkább egyedül szeretek dolgozni, az emberek többnyire idegesítenek.”

Amit mondj helyette: „Szeretek csapatban dolgozni, de önállóan is eredményes vagyok.”