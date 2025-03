Metszés nélkül haldoklik az almafád: így hozhat ismét bőséges termést

Ha egy almafát túl sokáig nem metszenek, túlnő, ami nemcsak a fa vitalitását csökkenti, hanem a terméshozamot is negatívan befolyásolja. Egy egészséges almafa nem sűrű és átláthatatlan lombkoronával rendelkezik, hanem olyan ágstruktúrával, amely elegendő teret és fényt biztosít. Sokan tartanak attól, hogy egy elburjánzott fa visszanyesése bonyolult feladat, és emiatt halogatják a metszést. Pedig nincs ok aggodalomra, mert az idős almafa metszése során szinte lehetetlen elpusztítani a fát. Valójában a legösszetettebb metszési munka az almafa első három évében zajlik, ezt követően pedig a gondozás már sokkal egyszerűbbé válik. Egy alapos metszés jutalma pedig nemcsak szebb és egészségesebb fa, hanem bőségesebb termés is lesz.

Az almafa metszése kulcsfontosságú ahhoz, hogy fánk egészséges maradjon, és bőséges termést hozzon.

Forrás: Shutterstock/KelaVi

Almafa metszése: mikor érdemes metszeni az almafát?

Az almafa metszését a legjobb késő télen, amikor a fa nyugalmi állapotban van. Illetve az almafa metszése tavasszal vagy kora tavasszal is ideális, még az új hajtások megjelenése előtt. Lehetőleg kerüld az őszi és nyári metszést, mivel ez érzékeny, új növekedést serkent, amely könnyen áldozatul eshet a kártevőknek és a téli fagynak.

Ugyanakkor a beteg vagy sérült ágakat bármikor eltávolíthatod, amikor észreveszed őket. Az idősebb almafák jelzik, ha erőteljesebb metszésre van szükségük – ezt a csökkenő terméshozam mutatja. Az erős metszés során eltávolított vízhajtások és elhalt ágak segítenek a fának több termőrészt fejleszteni. A metszés emellett szellősebbé teszi a lombkoronát, így több napfény és levegő éri az érő gyümölcsöket. Egy 3 éves almafa metszése esetében általában elegendő, ha háromévente egyszer erőteljesebben visszavágjuk.

Előkészületek a metszéshez

Mielőtt nekilátsz a metszésnek, ellenőrizd, hogy a szerszámaid élesek és megfelelő állapotban vannak.

Az almafák ágrendszere szúrós és könnyen felsértheti a bőrt, ezért viselj munkavédelmi kesztyűt, hosszú ujjú felsőt és hosszú nadrágot a sérülések elkerülése érdekében.

A metszési technika attól függ, hogy egy ágat teljesen eltávolítasz, vagy csak megrövidíted.

Ha egy ágat teljesen eltávolítasz, vágd vissza az ág gallérjáig, egy kicsivel a törzs mellett, majd igazítsd le a gallér külső szélénél.

Ha viszont csak megrövidíted az ágat, mindig egy kifelé néző rügyig vágj vissza, olyan rügyig, amely a szomszédos ágaktól kifelé mutat. Ez elősegíti az új hajtás kifelé történő növekedését, így a fa szellősebb marad. Ne vágj befelé néző rügy fölött, mert az új hajtás keresztben vagy árnyékot vetve nőhet, és később el kell majd távolítani.

Szükséges eszközök a metszéshez

Metszőolló

Ágvágó olló vagy fűrész vastagabb ágakhoz

Létra

Erős munkavédelmi kesztyű

Védőfelszerelés (védőszemüveg, sisak)

Metszés kezdőknek: almafa metszése lépésről lépésre

1. Távolítsd el a sérült ágakat

Elsőként vágd le az elhalt, sérült vagy beteg ágakat. Az elhalt fa sötétebb, törékeny, a kérge gyakran lehámlik, míg a beteg ágak színe eltérhet az egészségesektől. A metszési sebek nyitott kapuk a kártevők és betegségek számára, ezért az elhalt és sérült ágakat az év bármely szakában eltávolíthatod.