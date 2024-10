Idared, Starking, vagy Golden alma? - Hogyan válasszuk ki a tökéleteset?

Idared alma

Fő jellemzője a rendkívül hosszú tárolási potenciálja, akár egy otthoni hűtőben is könnyedén eláll 6 hónapig. Ennek köszönhetően hazánkban is igen népszerűvé vált, még akkor is, ha íze csak átlagosnak számít. Édes, savanykás, lédús, kiváló szószokhoz, főzéshez, sütéshez és pitékhez. Jól fogyasztható nyersen, salátákban és fagyasztásra is alkalmas.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: