Ezért a receptért rajong most mindenki: almás süti liszt és tojás nélkül

Ez az almás süti puha és tele van az alma isteni ízével. Ráadásul rendkívül egyszerűen elkészíthető. Csak keverd össze a két hozzávalót, majd süsd meg egy tortaformában. Szórakoztató módja a zab fogyasztásának, és annyira egészséges, hogy akár reggelire is fogyaszthatod.

Ez az isteni almás süti mindössze két hozzávalóból készül.

Forrás: Shutterstock/Tati Liberta

Mindössze 2 hozzávalóra van szükség ehhez az almás sütihez

Almapüré és kis darabokra vágott alma

Zabpehely

Fahéj ízlés szerint

Ezt a sütit édesített almapürével készítjük. Használhatsz nem édesített változatot is, de ha így teszel, érdemes cukrot, vaníliás cukrot vagy cukorpótlót adni hozzá, hogy édesebb legyen, mert a nem édesített almapürével nem lesz elég édes a sütemény. Ha nincs almapüréd, banánnal is elkészítheted. Textúrája érdekében friss alma darabokat is adhatsz hozzá (~0,5 cm-es kockákat). Olyan almafajtát válassz, ami az ízlésednek megfelel, lehet édesebb, vagy kicsit savanykásabb fajta is. Ízesítésként adhatsz hozzá egy mokkáskanálnyi fahéjat.

Ehhez a recepthez lapított zabpelyhet használunk, amit régi típusú zabpehelyként is ismerhetünk.

Így készül az almás süti

Roppant egyszerű a folyamat, hiszen mindössze annyit kell tenned, hogy összekevered az almapürét és a zabpelyhet egy nagy keverőtálban. Add hozzá a reszelt almát, fahéjat, majd keverd össze jó alaposan, amíg a zabot teljesen be nem vonja az almapüré. Öntsd a keveréket egy sütőpapírral bélelt tortaformába, majd süsd addig, amíg szép aranybarnává nem válik a teteje.

Tippek az almás süti elkészítéséhez

Ehhez az almás süti recepthez használj egy szilárd, egy darabból álló tortaformát, amelynek nincs eltávolítható alja. Ha szufléformát vagy hasonló, eltávolítható aljú formát használsz, az almapüré folyadéka kiszivároghat.

Ha alacsony cukortartalmú süteményt szeretnél, használj nem édesített almapürét és adj hozzá cukormentes édesítőszert.

