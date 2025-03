66 éves minden idők legvitatottabb gyerekjátéka, a Barbie

Barbie finoman szólva is nagy karriert futott be: volt már rocksztár, vízimentő, űrhajós, orvos és még sorolhatnánk, arról nem is beszélve, hogy mindezeket milyen elképesztően magas sarkakon, tökéletes szettekben valósította meg. 66. születésnapja alkalmából most összegyűjtöttünk róla 10 olyan érdekességet, amit eddig még nem tudtál.

1959 március 9-én mutatták be az első Barbie babát és bár alkotója, Ruth Handler már több, mint 20 éve elhunyt, egy életre beírta magát a történelembe. Barbie népszerűsége töretlen.

Forrás: Shutterstock 10 dolog, amit nem tudtál a ma 66 éves Barbie-ról 1. Papírbabák inspirálták A Barbie baba megalkotója, Ruth Handler akkor döntött úgy, hogy létrehoz egy élethű babát gyermeke számára, amikor látta, hogy lánya ócska papírbabákkal játszik és különböző hivatásokkal ruházza fel őket. 2. A teljes neve Barbie Ruth Handler lányáról, Barbara Millicent Robertsről kapta a nevét és ezen a néven kapott csillagot is 2002-ben a Hollywood Boulevardon. 3. Kiterjedt baráti társasága van 1967-ben Twiggy szupermodell lett az első híresség, akit Barbie baba formában örökítettek meg, őt aztán további sztárok követték, többek között Cher, Elizabeth Taylor, Elvis és Priscilla Presley, valamint Nicki Minaj. 4. Érzékenyített is Bár Barbie-t számos kritika érte azzal kapcsolatban, hogy irreális elvárásokat támaszt a nők felé, sokan pedig odáig merészkedtek, hogy azt állították, nők millióinak okozott testképzavart. Pedig kedvenc babánk sosem volt kirekesztő: 1997- ben az őt forgalmazó cég bemutatta Share a Smile Becky -t, az első tolószékes divatbabát. 5. Egy ideált testesített meg Igen, sokan gondolták azt, hogy túlszexualizált a baba alakja, nekik a következőket válaszolta a Barbie megalkotója: hangsúlyozta, ez a baba az eszköz arra, hogy a kislányok eljátsszák, milyenek lesznek felnőtt korukban és ugyan ki szeretné magát lapos mellű nőként elképzelni?! 6. Karrierista Az elmúlt hat évtized során Barbie uralta a munkaerőpiacot, ami a babákat illeti. Valójában több mint 250 karriert futott be: az űrhajóstól az orvoson át a cégvezetőig mindenben kipróbálta magát. 7. Egy divat ikon Becslések szerint 1959-es debütálása óta egymilliárd ruhát készítettek Barbie-nak és barátainak, ráadásul nem is akármilyeneket: Oscar de la Renta, Yves Saint Laurent és Dior tervezésekkel is büszkélkedhet. 8. A kényelem is fontos számára 2015-től Barbie végre lapos cipőt hordhat. A Mattel Barbie Fashionistas termékcsaládja ugyanis állítható bokákkal rendelkezik, így kényelmes cipőket és védjegyének számító tűrarkút is tud viselni.

9. Árverésre is bocsátották A valaha eladott legdrágább Barbie-t 302 500 dollárért árverezték el 2010-ben. A Mattel Stefano Canturi ausztrál ékszertervezővel együttműködve a befolyt összeget rákkutatásra ajánlotta fel. 10. Népszerűsége töretlen Barbie örök: nemzedékről nemzedékre a kislányok kedvence, olyannyira, hogy az 50. születésnapján már több, mint 1 milliárd kelt el belőle. Ennél is sokkolóbb adat, hogy a világon minden harmadik másodpercben eladnak egy Barbie babát.