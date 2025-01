5 érdekesség, amit csak kevesen tudnak a Rubik-kockáról

A világszerte ismert magyar találmányok közül is kiemelkedik a Rubik-kocka. A furmányos logikai játék megannyi érdekességet rejt, melyekből összegyűjtöttünk egy csokorra valót.

A Rubik-kocka méltó helyet vívott ki magának a popkultúrában.

Forrás: Getty Images

1. Eredetileg oktatási segédletnek szánták

A kocka feltalálója, Rubik Ernő az Iparművészeti Főiskolán tanított, ahol diákjai térlátását és geometriai ismereteit akarta fejleszteni találmányával; az eredeti prototípus még fából és gumiszalagból készült.

2. NEM Rubik-kocka volt az eredeti neve

Noha a köztudatba Rubik kocka néven vésődött be, feltalálója eredetileg Bűvös Kocka néven kívánta forgalomba bocsátani.

3. Világszerte az egyik legismertebb magyar találmány

A golyóstoll, biztonsági gyufa, valamint a holográfia mellett a Rubik-kocka is előkelő helyen szerepel a magyar találmányok panteonjában, de popkultúrában betöltött szerepe miatt még ki is emelkedik a többi közül. Eddig mintegy 350 millió példányt adtak el belőle és még a National Toy Hall of Fame-be is bekerült olyan illusztris játékok mellé, mint a gumikacsa, barbie vagy a Monopoly.

A Rubik-kocka kirakásának világrekordja kevesebb, mint 4 másodperc.

Forrás: Getty Images/Rubik's cube competition

4. A világ első Rubik kocka bajnokságát 1982-ben rendezték meg

Budapest adott helyszínt a megmérettetésnek, a nyertes pedig az amerikai Minh Tahi lett, 22,95 másodperces rekordidővel. A mai versenyekre már speciális verseny Rubik- kockával érkeznek a játékosok.

5. Rubik kocka kirakása 20 lépésből lehetséges, minden állásból

Noha a Rubik-kocka kirakása kezdőknek hatalmas kihívást jelenthet, valójában minden állásból ki lehet rakni 20 lépésben, ami nagy szó, tekintve, hogy összesen 43 252 003 274 489 856 000 variációja létezik.

6. A Rubik kocka kirakásának rekordja 3,47 másodperc

Ha azt hinnéd, a 22 másodperces kirakás gyors, nem ismered a jelenlegi csúcstartó teljesítményét. Max Park egy 2023-as versenyen döntött rekordot, amikor 3,13 másodperc alatt rakott ki egy kockát. A gépi kirakás rekordját pedig egy amerikai robot tartja 0,38 másodperccel.

7. Rubik Ernőnek 1 hónapba telt kiraknia saját találmányát

Semmi sem bizonyítja jobban, hogy a Rubik-kocka az egyik legnagyszerűbb találmány, hogy magának a feltalálónak, Rubik Ernőnek is egy egész hónapba telt, mire a bűvös kockát ki tudta rakni.