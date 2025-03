Ő volt a brit királyi család eltitkolt sarja: betegsége miatt szégyellték és bújtatták

Volt a brit királyi családnak egy tagja, akiről valószínűleg nem hallottál. János brit királyi herceget betegsége miatt bújtatták a külvilág elől pokollá téve rövidke életét. A tragikus sorsú herceg története túlmutat a Windsor-házon, ez a korszak társadalmának komor lenyomata.

János brit királyi herceg a brit királyi család eltitkolt sarja.

Forrás: Photo12 via AFP

Ki volt János brit királyi herceg?

Tecki Mária brit királyné és V. György brit király legifjabb gyermekeként látta meg a napvilágot 1905-ben. Talán már maga a névválasztás is baljóslatú volt, mivel a bit királyi családban a „János” név balszerencsét hoz, ugyanis Földnélküli Jánoshoz, valamint Viktória királynő szerencsétlen sorsú fiához kötődik.

Az ifjú herceg korai éveit testvérei körében töltötte a Sandringham-kastélyban és szüleivel is szoros kapcsolatot ápolt.

Az idill azonban negyedik születésnapja környékén szertefoszlott, amikor fény derült egy (akkoriban) súlyosnak számító állapotra, így végül szinte teljesen kiradírozták a brit királyi család családfájából.

Epilepszia a brit királyi családban? Még mit nem!

Négyéves kora körül szeretetre méltó, ugyanakkor fájdalmasan lassú gyereknek írták le a herceget, akit ebben a korban ért az első epilepsziás roham. Korabeli orvosi feljegyzések alapján II. Erzsébet nagybátyja autizmussal, tanulási nehézségekkel is küzdött.

János herceg édesanyja, Tecki Mária brit királyné és nővére társaságában.

Forrás: Getty Images

Az epilepszia napjainkban kordában tartható neurológiai állapot, mellyel teljes életet lehet élni, a huszadik század elején azonban teljesen más volt a helyzet.

Még gyerekcipőben járt a neurológia tudománya, mentális betegségnek tartották, ami a pedigréjére és jó hírnevére kényes brit királyi család világképébe nem fért bele. Egy ideig reménykedett benne a királyi család, hogy a herceg rohamai idővel enyhülnek, de ez elmaradt.

Balmoral szelleme

Ebben a helyzetben az egyetlen logikusnak tűnő döntésnek az tűnt, hogy János herceget elzárják a külvilágtól. Ennek első jelei azok voltak, amikor nem kapta meg a testvéreihez hasonló oktatást, bentlakásos iskolába se ment, ahogy édesapja, V. György koronázását is kihagyta.

Amikor rohamai 11 éves korában tovább súlyosbodtak, a herceget egy Sandringham melletti udvarházba „száműzték”.

Testvérei is látogatták, még barátokat is szerzett ottani tartózkodása alatt. Privát családi eseményeken továbbra is részt vett, Balmoral-kastélyban tartott üdüléseikre is elkísérte a családot, de ott rendszerint tisztes távolból követte az eseményeket. Az első világháború idején a kastélyban megszálló vendégek számára egy távoli, furcsa figurának tűnt, aki az erdő fái közül figyelt.