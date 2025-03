Meghalt Bruce Glover, a Bond-filmek ikonikus gonosztevője

92 éves korában elhunyt Bruce Glover, aki leginkább a James Bond: Gyémántok az örökkévalóságnak című film bérgyilkosa, Mr. Wint szerepében vált ismertté. Halálát fia, Crispin Glover erősítette meg, aki közösségi oldalán is megemlékezett róla. A 60 éves színész egy régi családi fotót osztott meg, amelyen édesapjával és édesanyjával, Betty Krachey balerinával látható, valamint a következő szavakkal búcsúzott: „Bruce Herbert Glover. 1932. május 2. – 2025. március 12.

Meghalt Bruce Glover

Forrás: Northfoto

Bruce Glover ikonikus alakja volt Hollywoodnak

Bruce Glover hosszú és változatos karriert tudhatott maga mögött. Filmes szerepei közül a legismertebb a Gyémántok az örökkévalóságnak című 1971-es James Bond-filmben volt, ahol Putter Smith jazz zenésszel együtt alakították a rettegett bérgyilkosokat, Mr. Wintet és Mr. Kiddet. A film rendezője, Guy Hamilton, teljesen szabad kezet adott neki a karakter megformálásában. Hollywoodban nemcsak Bond-gonoszként ismerték, hanem olyan klasszikus filmekben is szerepelt, mint a Roman Polanski rendezte Kínai negyed. Emellett a televízióban is gyakran feltűnt, olyan sorozatokban, mint a Hazárd megye lordjai, Perry Mason, The Mod Squad, Barney Miller és a CHiPs. Utolsó filmszerepét 2021-ben játszotta az An Approximation of their Barbarous Manners című rövidfilmben, amelyben önmaga kitalált változatát alakította - írja a színészről a Variety.