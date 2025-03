Váratlan tragédia - Elhunyt a tehetségkutató 32 éves sztárja: gyűjtést szerveznek menyasszonyának és gyerekeinek

32 éves korában meghalt Doug Kiker, az American Idol egykori versenyzője. A hírt családja erősítette meg, de halálának pontos körülményeit nem hozták nyilvánosságra.

Elhunyt Doug Kiker, az American Idol felfedezettje

Forrás: Getty Images

Rejtélyes körülmények között hunyt el a szemétszállítóból lett énekes, Doug Kiker

A tehetséges énekes akkor vált ismertté, amikor az American Idol 18. évadának meghallgatásán 2020-ban megindító előadásával könnyekig hatotta a zsűrit. A szemétszállítóként dolgozó Kiker előadása után Katy Perry és Lionel Richie is méltatta különleges hangját és elhivatottságát. Lionel Richie így fogalmazott: „Egy férfi, akinek fogalma sincs, mire képes a hangja, és aki egy dolgot akar tenni: megmutatni a lányának, hogy ő valaki.” A jól sikerült bemutatkozása ellenére Kiker az első hollywoodi forduló után kiesett, de a döntőre visszatért, hogy duettet énekeljen Rascal Flattsszal. 2022-ben egy független filmben is szerepelt, amely az életét mutatta be The Garbage Man címmel. Emellett folyamatosan töltött fel countryvideókat YouTube-csatornájára, amelyek milliós nézettséget értek el.

Karrierje során azonban nemcsak sikerekben volt része, hanem botrányok is fűződnek a nevéhez. 2021 májusában letartóztatták családon belüli erőszak vádjával. Egy nő tett bejelentést a rendőrségen, amely alapján harmadfokú zaklatással és bántalmazással vádolták.

Gyászol a család: anyagi segítségért fordultak a nyilvánossághoz

Kiker nővére, Angela Evans a Facebookon osztotta meg fájdalmát: „Örökké a szívünkben fogsz élni. Nagyon hiányzol” - írta. Elmondása szerint a családot teljesen felkészületlenül érte a tragédia, és jelenleg azon dolgoznak, hogy megfelelő emléket állítsanak a fiatal énekesnek. Menyasszonya, Valerie Cook arról beszélt, hogy a legnagyobb fájdalma az, hogy gyermekeik apa nélkül maradtak. A család anyagi segítségért fordult a nyilvánossághoz, és egy GoFundMe oldalt hoztak létre, ahol 4500 dollár összegyűjtését tűzték ki célul. Eddig 1000 dollár gyűlt össze számukra.