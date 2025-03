Korábban Németországban is észlelték a jelenséget, ott UFO-nak gondolták a különleges égi jelenséget, az örvénylő tüneményt. Tegnap Somogyban is feltűnt a kör alakú kékség, de Veszprémben és Budapesten is észlelték. A szemfülesek azonnal le is fotózták, a közösségi médiában pedig megindultak a találgatások, vajon mi lehet az? Tényleg UFO vagy inkább egy aszteroida? Vagy egyik sem?

A különleges égi jelenséget Magyarország több pontján is látták és lefotóztál de vajon mi lehetett?

Forrás: Facebook/ Szamosi András

A bolygó más részein is fotóztak már le a különleges égi jelenséghez hasonlót

A nemrég Németországban feltűnő különleges jelenséghez hasonló örvény tavaly júniusban a Csendes-óceán felett is megjelent. Mint kiderült, a különös jelenség nem földönkívüliekhez köthető, nem ufó, hanem az amerikai SpaceX Falcon 9 típusú rakétájának darabjait láthatták a lakosok.

2009-ben Norvégia felett is láttak hasonlót, a nagyjából 10 percig látható örvényszerű kört akkor egy meghibásodott orosz rakéta hozta létre, ami kigyulladt és kontrollálhatatlanul forgott, majd megsemmisült.

Ha nem is ufót láthattak, akik hétfőn az égre pillantottak, az örvénylő tünemény látványa elkápráztatott mindenkit.