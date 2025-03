Nagy a felháborodás! Ezt a fontos tárgyat többé nem viheted fel a repülőre: életveszélyes

Egyre több légitársaság tiltja be a repülőgépein a powerbankok használatát. Több balesetet is okoztak már ezek a hasznos és népszerű, ám annál veszélyesebb eszközök, ezért ezeket tilos lesz a fedélzeten használni és tölteni is.

Egy január végén történt súlyos fedélzeti tűz miatt egyre több légitársaság tiltja meg az utasainak, hogy a járatain hordozható akkumulátor-töltőket használjanak, mivel zárlatot okozva életveszélyesek lehetnek. Nem is gondolnád, de a repülőgépeken a powerbank akár tüzet is okozhat, ezért egyes légitársaságok életveszélyes tárgyként kezelik

Forrás: Shutterstock Több ázsiai légitársaság életveszélyesnek tartja a powerbank használatát a fedélzeten A Singapore Airlines és a Scoot járatain április 1-től nem töltheted a telefonodat powerbankról, sőt, magát a hordozható akkumulátor-töltőt sem tölthetedet fel a fedélzeten. A társaság járatain 2016 óta egyébként is csak a kézipoggyászban szállíthatják az utasok, a feladott bőröndökbe tilos becsomagolni ezt a töltőtípust. A nagyobb, mint 100 Wh teljesítményű eszközöket csak külön engedéllyel lehet felvinni a fedélzetre — a 100 Wh és 160 Wh közötti teljesítményű készülékeket be kell jelenteni a légitársaságnak, amely jóváhagyhatja vagy megtilthatja szállításukat, a 160 Wh feletti teljesítményű eszközöket pedig egyáltalán nem viheti magával az utas, ezeket biztonsági ellenőrzéskor elveszik. Dél-Koreában március 1-én lépett hatályba a rendelet, miszerint az ország összes légitársaságának járatain tilos a powerbank használat, de annyival szigorúbb a szabályozás, mint Szingapúrban, hogy náluk már a fej feletti csomagtárolóban sem lehet tárolni a töltőket. A dél-koreai légitársaságok már az utasfelvételi pultoknál átlátszó nejlontasakokat adnak az utasoknak, annak érdekében, hogy megelőzzék a csatlakozóknál és érintkezőknél esetleg keletkező rövidzárlatot. Tajvan és Kína is vezetett be szabályozást, de nem csak Ázsiában tilos a powerbank használata a repülőgépeken. Az ausztrál Quantas szintén tiltja, hogy a feladott poggyászban lítium akkumulátort vagy a lítium powerbankot szállítsanak az utasok, azokat csak a kézipoggyászban szabad tárolniuk. Az intézkedést a közelmúltban történt tűzesetek miatt vezették be a légitársaságok, amelyek közül a legutóbbi január végén történt egy dél-koreai társaság egyik járatán, ahol mielőtt a gép felszállt volna, az egyik utas feje feletti tárolóban lévő táskában egy powerbank tüzet okozott.