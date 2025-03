Az emojik rejtett jelentése, amit a szülők sokszor nem tudnak: a lila szívtől a padlizsánig

Bár még csak március 13-tól látható a Kamaszok (Adolescence) a Netflixen, máris a legnépszerűbb sorozat a platformon. A történetben egy 13 éves fiút vádolnak egy lány meggyilkolásával, amelyet 4 vágatlan részen keresztül mutatnak be. A sorozatban - sok máson túl - az is kiderül (aki eddig nem tudta volna), hogy a főleg fiatalok által használt emojiknak mögöttes jelentésük is van, így, ha a szülők rá is látnak gyerekeik közösségi oldalaikra, szinte semmit nem értenek belőle.

A emojik kódként is használhatók

Forrás: Shutterstock

Az emojik rejtett jelentése és a szülői figyelem

A Netflix drámája sok minden más mellett rávilágított a hangulatjelek titkos világára, amikor a kamasz Adam elmondja nyomozó apjának, hogy nem minden az, aminek látszik az Instagramon. A gyerekek által használt hangulatjelek mögött rejtett jelentések vannak, ilyenek a pirulák, a babok és a színes szívek és gyümölcsök. Bár azt feltételezhetjük, hogy a szív emoji csak szeretetet jelent, az emojiszlengben minden színnek megvan a maga mögöttes jelentése. „A piros a szerelmet jelenti, a lila azt, hogy kanos vagy, a sárga érdeklődést, a rózsaszín a nem szexuális érdeklődést” - magyarázta Adam az apjának. A történet egy apa szemszögéből követi végig a drámát, akinek fiát, Jamie-t letartóztatják egy lány meggyilkolásának vádjával. Owen Cooper, aki Jamie szerepét alakítja, egy interjúban hangsúlyozta, hogy a szülőknek nagyobb figyelmet kell fordítaniuk gyermekeik online tevékenységeire. A rendező, Philip Barantini reméli, hogy a sorozat társadalmi párbeszédet indít el: „Ez a történet arról is szól, hogy a szülők biztosítsanak olyan bizalmi közeget, amelyben gyermekeik nyíltan beszélhetnek problémáikról” - nyilatkozta.

A legáltalánosabb nézet szerint a piros szív klasszikus szerelmet vagy romantikus érzéseket jelképez. A narancssárga szívet melegségre, lelkesedésre vagy szeretetre használják a barátok és a családtagok. A kék szívet kevésbé használják romantikára, inkább a barátság kifejezésére vagy arra, ha valamit aranyosnak tartunk. A fekete szív nem feltétlenül kötődik a halálhoz vagy a sötét érzelmekhez, és esztétikai okokból gyakran használják a vörös szív alternatívájaként.

Sok emojit szexuális utalásként használnak

Ezenkívül sok hangulatjelnek rejtett szexuális jelentése is van, amelyet a szextingben használnak. A padlizsán, az őszibarack, a cseresznye és az izzadságcseppek hangulatjelek mindegyike szexuális jelentéssel bírhat bizonyos összefüggésekben. Jellemzően ezekkel a testrészekre utalnak, amelyek alakja hasonló a használt emojihoz. Például a padlizsán vagy a banán köztudottan a pénisz jelképe.