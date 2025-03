Friss hírek érkeztek a Bridgerton 4. évadáról — A főszereplő árult el kulisszatitkokat

A Bridgerton 4. évadának új főszereplője, Yerin Ha újabb információkat árult el a Netflix Julia Quinn könyvsorozatán alapuló sorozatának várva várt új évadáról. A korabeli dráma minden évadában a névadó család egy-egy tagjának életét követheti nyomon a néző. A karakterek a régenskorszak Londonjának történelmi szempontból alternatív változatában találják meg a szerelmet.

Bridgerton 4. évad

Forrás: Netflix

A Bridgerton 4. évada Benedict és Sophie szerelméről szól

A Bridgerton 4. évada, amelynek forgatása 2024 szeptemberében kezdődött, a család második fia, Benedict (Luke Thompson) és a Yerin Ha által alakított Sophie Baek közötti románcot követi majd nyomon — a nézők egy újabb szenvedélyes, érzelmekkel teli történetére számíthatnak.

Az új évad főszereplője, Yerin Ha egy nemrégiben adott interjúban árulta el, hogy a Bridgerton 4. évadának forgatása már majdnem befejeződött.

„Nagyon jól megy. Most fejeztük be a harmadik blokkot, és már a negyedik blokk felé tartunk, tehát a hosszú maraton utolsó szakasza következik. Ez annyira csodálatos, a munka soha nem tűnt munkának. Csak játékidőnek éreztem. Annyira jó volt” — lelkendezett a beszélgetésben a színésznő.

A televíziós szaknyelvben a „blokk” általában két olyan epizódot jelent, amit egyszerre forgatnak. Mivel a 4. évad nyolc epizódos lesz, akárcsak az első három évad, ez azt jelenti, hogy már hat epizód forgatásával végeztek, és már csak kettő van hátra. Ennek a hat epizódnak a forgatása körülbelül hat hónapig tartott, így ezzel az ütemmel a 4. évad forgatása körülbelül két hónap alatt fejeződhet be, tehát a forgatásnak májusban lesz vége.

A megjelenési dátumot még nem jelentették be, de ez az idővonal azt sugallja, hogy az utómunkák befejezése után legkorábban 2025 végére várható a premier. A Bridgerton azonban a 2020-as premier óta kétévente egy új évaddal jelentkezik, a 3. évadot 2024 májusában mutatták be. Figyelembe véve z előző évadok időzítését, a rajongóknak számolniuk kell azzal a lehetőséggel is, hogy az új epizódok 2026 eleje előtt nem biztos, hogy megjelennek.