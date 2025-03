"Tudom, hol van Madeleine McCann" – megdöbbentő kijelentést tett egy látnok

Egy brit médium, Jenna Amy Acton azt állítja, hogy pontos információkkal rendelkezik a 2007-ben eltűnt Madeleine McCann tartózkodási helyéről. A nő korábban sikeresen azonosította Jay Slater földi maradványainak helyét Tenerifén, most pedig Maddie ügyben tett merész kijelentéseket.

Egy brit médium, Jenna Amy Acton azt állítja, tudja, hol van Madeleine McCann

Madeleine McCann Portugáliában van - állítja a látnok

Jenna Acton a Daily Starnak adott interjút, amelyben nem kevesebbet állít, mint, hogy tudja, hol van Madeleine McCann. Elmondása szerint ezt a Tarot kártya mutatta meg neki, amely több ponton is utalt a lehetséges helyszínre. Részletes információit csak a rendőrséggel osztották meg, állításai közül azoban néhányat nyilvánossá tett. „Úgy érzem, hogy nem volt megtervezve... olyan, mint egy természeti katasztrófa...” – mondta Acton. Hozzátette, hogy a rendelkezésére álló jelek szerint az esetet számos titok övezi, és szerinte egy „nagy leplezés” következik. A látnok azt állítja, egyes bizonyítékokat az Egyesült Királyságba szállítottak, azonban Madeleine McCann továbbra is Portugáliában van és él. Egyik legfontosabb megérzése az Erő Tarot-laphoz kötődik, amely szerinte egy elektromos létesítményre utalhat.

Különös helyszínek és nyomok tűnnek fel a vízióiban

Jenna Acton többször is egy portugáliai körforgalmat említett, amely szerinte kulcsfontosságú lehet az ügyben. A helyszín közelében elektromos berendezéseket is látott, ami megerősíti azt az érzését, hogy az ügyben az elektromosságnak szerepe lehet. „Életemben nem jártam Portugáliában, de tisztán látom ezt a helyszínt, már többször volt róla látomásom” - hangsúlyozta. A médium szerint más jeleket is kapott, amelyek között szerepel egy csónak, hegyek, homokos utak, valaki, akit cipelnek és alagútban hallható visszhangok. Ezek az elemek szerinte mind kulcsfontosságú részletek lehetnek az ügy megoldásában. A rendőrség egyelőre nem kommentálta Acton állításait, azonban a médium előző megoldott ügye miatt lehetséges, hogy a hatóságok utánamennek az állításainak.