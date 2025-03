Itt a tavasz, kezdődhet a gyümölcsfa metszése és gondozása - tippek kezdő kertészeknek

Itt a kellemes tavaszi időjárás, akinek kertje van, alig várja, hogy kint dolgozhasson. Kerti ötletekből nincs hiány a világhálón, a gyümölcsfa ültetésétől a japánkertig mindenre találunk tippeket. Bár a konyha- és virágoskert még nem mutathatja a legszebb arcát, azért munka akad, pláne, ha gyümölcsfái is vannak a kertésznek. A gyümölcsfa metszése és sebkezelése és kórokozók elleni tavaszi lemosó permetezés ideje most jött el, kora tavasszal alapozhatjuk meg a nyári és őszi gyümölcstermést, hiszen nincs is finomabb a kertben szedett almánál, körténél, a saját barackból, szilvából készülő lekvárnál.

Tavasszal aktuális a gyümölcsfa metszése

Forrás: Shutterstock

Gyümölcsfa metszése - így csináld!

A legtöbb hobbikertésznek komoly fejtörést okoz a gyümölcsfák metszése, nem véletlenül: komoly szakértelmet igénylő munkáról van szó, amit, ha rosszul csinálsz, évekre lemondhatsz a bő termésről, rosszabb estben a fáról is.

A hogyan kérdése nagyban függ attól is, mi a cél. Milyen típusú lombkoronát akarsz kialakítani, fontos, hogy sok gyümölcsöt teremjen a fa, vagy inkább csak szép, árnyékot adó dísze legyen a kertednek.

A gyümölcsfák metszése fontos művelet, és legtöbbször szükséges is, azért, hogy kontrolláljuk a növekedését, gondoskodjunk az egészségéről, és támogassuk a termelékenységében.

Rengetegféle metszési technika létezik, ami tovább nehezíti az amúgy sem könnyű feladatot, megkülönböztetünk alakító, koronaalakító, termőrefordító és fiatalító metszést. Ami mindenképpen fontos, hogy a gyümölcsfa a metszés után szellős legyen, de ne kopasz. A szellősségre azért van szükség, hogy a nap sugarai bejárhassák, illetve hogy a permetezéskor mindenhova eljusson a (bio)szer, amivel szintén a jólétéről gondoskodunk. Sokan aggódnak, amikor azt látják, hogy az esetleg segítségül hívott szakember látszólag egész ágakat vág le a fáról, például a fiatal fa közepén lemetszi az egyenes, felfelé nyúló részt, de emiatt kár aggódni, mindennek megvan az oka.