Borzasztó hírt kaptunk: rákban meghalt a filmes ikon

Jan Schwieterman, a Nickelodeon egykori sztárja 52 éves volt. A színész halálát testvére, Chad Schwieterman erősítette meg, aki Facebook-bejegyzésben osztotta meg a hírt.

Meghalt a Nickelodeon egykori sztárja, Jan Schwieterman

Jan Schwieterman testvére így búcsúzott

„Fájó szívvel osztom testvérem, Jan (JP) Schwieterman halálát. Nemrég derült ki, hogy a 4. stádiumú rák agresszív formájával küzd” – írta. Jan Schwieterman a missouri állambeli Washington Mercy Kórházában hunyt el. „Kérjük, gondoljanak ránk és imádkozzanak értünk, amíg átvészeljük ezt a nehéz időszakot. Nyugodj békében testvérem. Szeretünk és hiányzol” - tette hozzá Chad Schwieterman.

A Good Burgerrel robbant be

Az Indiana állambeli Blufftonban született Schwieterman színészi karrierjét a középiskola befejezése után kezdte meg, amikor Los Angelesbe költözött. Pályája kezdetén olyan sorozatokban szerepelt, mint a McKenna, az ER és a Forever. Az áttörést a Nickelodeon egyik korai sikere, az 1997-es Good Burger hozta meg számára, ahol a gonosz Kurt Bozwell karakterét alakította. A filmben olyan ismert színészek mellett játszott, mint Kenan Thompson és Kel Mitchell, akik később a Saturday Night Live-ban is népszerűvé váltak. A Good Burger sikere után Schwieterman további televíziós szerepeket vállalt, például a Felicity című sorozatban, majd 2000-ben visszavonult a szakmától. Hét év kihagyás után utolsó szerepét a 2008-as Along the Way című filmben játszotta. A 2023-ban bemutatott Good Burger 2-ben azonban már nem tért vissza ikonikus szerepéhez.