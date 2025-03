Kamaszok: megdöbbentő a társát meggyilkoló Jamie fél szendvicsének rejtett jelentése

Március 13-án jelent meg a Kamaszok (Adolescence) 4 részes minisorozat a Netflixen, amely mondanivalójában és formavilágában is különleges. Minden rész vágás nélkül készült, és többek között a közösségi média veszélyeire hívja fel a figyelmet. Ahogyan egyre többen megnézik a sorozatot, úgy egyre több párbeszéd indul el róla, a nézők és szakemberek pedig a 4 epizódban fellelhető rejtett utalásokat boncolgatják: így azt is, hogy Jamie miért pont egy fél szendvicset kapott a 3. részben a pszichológustól.

Erin Doherty és Owen Cooper a Kamaszok sorozat 3. részében

Forrás: Netflix

A Kamaszok fél szendvicsének rejtett jelentése van

A Netflix legújabb sikersorozatát, a Kamaszokat a megjelenését követően rövid időn belül 24 millióan nézték meg, és máris BAFTA-esélyesként emlegetik. A Philip Barantini rendezte, Stephen Graham, Ashley Walters, Owen Cooper és Erin Doherty főszereplésével készült négy részes sorozat tele van rejtett utalásokkal, amelyeket a nézők és a szakértők folyamatosan próbálnak megfejteni. Az egyik ilyen apró, de jelentőségteljes részlet a harmadik epizódban található, amikor Briony (Erin Doherty) pszichológus csupán egy fél szendvicset ajánl fel Jamie Millernek (Owen Cooper). A Kamaszok harmadik epizódja szinte teljes egészében egy pszichiátriai intézmény egyik helyiségében játszódik, ahol Briony és Jamie között zajlik egy bensőséges, egyben feszült beszélgetés. Az epizód végén Briony elárulja, hogy ez volt az utolsó ülésük, ami láthatóan megrendíti Jamie-t. Az egyik legérdekesebb jelenet azonban az epizód elején zajlik, amikor a pszichológus felajánl neki egy fél szendvicset. A viselkedéselemzők szerint ez a gesztus tudatos pszichológiai eszköz. Dannielle Haig pszichológus egy nyilatkozatában kifejtette: „A fél szendvics, különösen az, hogy van benne valami olyan, amit Jamie nem szeret, egy módja annak, hogy a pszichológus tesztelje a fiút: Mit fog tenni? Eltolja? Megeszi, hogy udvarias legyen? Kommentálja? Ezek a reakciók betekintést engednek személyiségébe” - mondta Haig, aki szerint az, hogy Jamie hogyan viszonyul ehhez a gesztushoz, segíthet meghatározni, hogyan látja magát a tekintélyszemélyekkel szemben, és mennyire képes érvényesíteni saját szükségleteit. Haig rámutatott arra is, hogy a pszichológiai értékeléseknél minden cselekedet szándékos, még egy egyszerű gesztus is rengeteget elárulhat valakinek a gondolkodásmódjáról. A pszichológus szerint még az is szimbolikus jelentéssel bír, hogy Briony forró csokoládét ad Jamie-nek mályvacukorral: „Ez egy vigasztaló, szinte anyai felajánlás, amely melegséggel, biztonsággal és gyermekkorral társul, éles ellentétben Jamie rideg valóságával.”